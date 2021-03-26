أنغام تتألق بحفل كامل العدد في «المنارة» (صور)

أحيت النجمة أنغام حفلا غنائيا ضخما بساحة مركز المنارة بحضور كامل العدد رغم برودة الجو الشديدة ووسط إجراءات احترازية.صعدت أنغام علي خشبة المسرح في التاسعة تقريبا بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات مرتدية سواريه أسود أنيق، ومرددة لأغنية "كل ما نقرب لبعض" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب التي أذابت برودة الجو.وحرصت أنغام على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال قائلة: "نورتوني وحشتوني" لتستكمل وصلتها الطربية بأغاني "حالة خاصة جدا"، "بقول نسياك"،" ولا دبلت"،" هدنه"،"روحي وسنيني"، "اساميك الكتيرة"،"حبايبنا" و"هبدأ من الآخر"،"مطمنه"،"مهزومة"،"بين البينين"،"فرصة الاختيار"،"بتوصفني"،"سكيت ليه"،"عرفها بيا"،"بعت لي نظرة"،"اكتبلك تعهد"،"حته منك" واختتمت ب "سيدي وصالك".. وغيرها ممن قدمتها بناء علي رغبات محبيها.الحفل يقام ضمن فعاليات الدورة الأولى لموسم حفلات الربيع على مدي ٣ أسابيع متتالية داخل مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.ومن المقرر أن يحيي النجم تامر عاشور الليلة الثانية من الموسم يوم ٢ أبريل المقبل ويشاركه في إحياء هذه السهرة النجم رامي جمال.ويختتم الموسيقار العالمي عمر خيرت حفلات موسم الربيع يوم ٩ أبريل المقبل.