المغرب: 4 ملايين و293 ألفا و544 تلقوا لقاح كورونا

ذكرت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 4 ملايين و293 ألفا و544 شخصا حتى اليوم.وأفادت الوزارة- في بيان، اليوم- بأن 4 آلاف و263 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفة أن 3 ملايين و231 ألفا و742 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح (أسترازينكا) المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح (سينوفارم) الصيني.وكانت الصحة المغربية أعلنت، في وقت سابق، بدأ المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير للفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة في إطار توسيع دائرة التلقيح.