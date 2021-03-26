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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تعرف على لجان تحكيم مهرجان الأقصر فى دورته العاشرة

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:10 م
مهرجان الأقصر
مهرجان الأقصر
أمير محمد خالد
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أعلن القائمون على الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن تفاصيل مسابقات المهرجان وأعضاء لجان التحكيم والذي جائت كالتالي حيث يضم المهرجان أربع مسابقات وتضم كل من إسماعيل فروغي مخرج من المغرب، والمخرج سعيد حامد من السودان ومصر، وصفي الدين محمود منتج من مصر، وفي لجنة تحكيم الدياسبورا تتكون من كانلي أفولايان مخرج نيجريا، وجيمي جون لوي ممثل أمريكي، ومجدي أحمد علي مخرج من مصر، أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة تتكون من طلال عفيفي منتج، وسلام زاماليجيري مخرج من بوركينافاسو، وهبه عثمان مونتيرة من مصر، ولجنة تحكيم النقاد الدولية فيبرسي تتكون من السادة الناقد أحمد شوقي من مصر والناقدة يلينا روبا شفشسكا من أوكرانيا وبيلاجي انجونانا من الكاميرون.

كما تم تكريم شيخ عمر سيسكو من مالي وتسلمها عنه النجم العالمي جيمي جون لوي ثم تم تكريم عزالعرب كغاط من المغرب، وتسلمها عنه المخرج المغربي إسماعيل فروغي ثم تكريم النجمة هند صبري التي تتغيب عن الحضور لاصابتها بكورونا، وتتسلمها الفنانة التونسية مريم الفرجاني، كما تم تكريم المخرج علي عبد الخالق الذي يتغيب أيضًا لظروف صحية ويتسلمها عنه المخرج أمير رمسيس وبعدها تم تكريم قيصر السينما المصرية النجم محي إسماعيل ثم الفنان والمنتج والإعلامي الكبير سمير صبري وأخيرًا وليس آخرًا تكرم نجمة لها بريق خاص، وحققت نجاح جماهيري خاص ومن أهم نجوم الشباك في مصر وهي نجمة الجماهير نادية الجندي.

الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية دورة النجمة الجميلة سمراء النيل مديحة يسري ومهداه لكل من الكاتب السينمائي الراحل نور الدين الصايل، والفنان النجم محمود يس والفنان الكبير محمود المليجي.
 
فيلم الافتتاح "هذه ليست جنازة إنها قيامة" وسيعرض غدًا السبت في تمام الثامنة مساءًا بحضور بطل الفيلم.

حفل الافتتاح ديكور محمد فتحي ومدير الإنتاج إسماعيل عبد العال والمخرج المنفذ عادل بركات ومحمد النبوي وخليل تمام ومدير إضاءة وإخراج الحفل لشادي علي، والتيمة الموسيقية الجديدة للمهرجان مهداة من المبدع الموسيقار تامر كروان.
مهرجان الأقصر
مهرجان الأقصر
مهرجان الأقصر
مهرجان الأقصر
مهرجان الأقصر
مهرجان الأقصر

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