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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مبيعات عالية لإصدار قطاعات الثقافة فى معرض الإسكندرية

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:06 م
معرض الإسكندرية
معرض الإسكندرية
جمال عاشور
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شهد اليوم الثاني من فعاليات الدورة التاسعة لمعرض الإسكندرية للكتاب، إقبال كبير من الجمهور، منذ فتح أبوابه عقب صلاة الجمعة، وحققت قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بإصداراتها في المعرض مبيعات عالية خلال ذلك اليوم، وخاصة من إصدارات قصور الثقافة وهيئة الكتاب والقومي للترجمة.

ومن ناحية أخرى، تشارك دار الكتب والوثائق المصرية، في معرض الإسكندرية للكتاب، بمجموعة من كنوزها الإبداعية، وبعض الطابعات الشعبية لسلاسلها، وبأسعار رمزية.

وتأتي أبرز العناوين كما يلي: « مذكرات محمد فريد، ألف ليلة وليلة الطبعة الأصلية، لمح الملح، جواهر القرآن، مذكرات الزعيم سعد زغلول، رواية خطبة الشيخ لعميد الأدب العربي طه حسين، أدباء عملوا في دار الكتب».

يذكر أن معرض الإسكندرية للكتاب هو أول فعالية تنطلق بعد قرار رئيس مجلس الوزراء باستئناف فعاليات وزارة الثقافة بحضور 50%، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يشارك في المعرض 90 دار نشر، بالإضافة إلى قطاعات وزارة الثقافة، ويقام على مساحة 2600 متر، ويبلغ ارتفاع الخيمة 17 مترًا، لضمان التهوية الجيدة.

وتشهد الدورة التاسعة لمعرض الإسكندرية للكتاب، مشاركة هيئة الشارقة للكتاب، ومشاركة مشروع كلمة بأبوظبي، وهي أول مرة يكون فيه مشاركة من جهات خارجية، وهي خطوات في إطار تحويل معرض الإسكندرية لمعرض دولي للكتاب.

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