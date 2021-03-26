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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب يطالب «النقل» بتوضيح أسباب حادث القطار بالأدلة المقنعة

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:29 م
النائب أحمد رمزي،
النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب
محمد الشريف - إسلام نصير
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أعلن النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى وزير النقل والمواصلات حول حادث التصادم الأليم، الذي وقع في محافظة سوهاج اثناء مسير قطار ١٥٧ مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا.

وقال رمزي، لقد شهدت مصر حادثًا أليمًا وإهمالًا جسيمًا قبل القائمين على منظومة السكك الحديدية تسبب فى حادث قطاري سوهاج أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين وأصاب مئات الركاب رغم الدعم المطلق الذي وجدته هيئة سكك حديد مصر، من الرئيس عبدالفتاح السيسي والذى كلف الدولة مليارات الجنيهات.

وأضاف " أنه بالرغم من هذا إلا أننا نصدم من وقت لآخر بفاجعة تصادم القطارات، استشهاد وإصابة عشرات الركاب كل عام، نتيجة إصرار وزارة النقل، وهيئة سكك حديد مصر، على أسلوبها العقيم في إدارة القطاع، وعدم مسايرة التوجه العالمي في تقليل تدخل العنصر البشري في العمل بهذا القطاع، وإدخال التكنولوجيا المتقدمة فيه".

وطالب رمزي، فى طلب الإحاطة بتوضيح الأسباب الحقيقية بالأدلة المقنعة للحادث وإعلانها للمواطنين، وتوضيح موقف الوزارة لمنع تكرار تلك الحوادث الجسيمة من خلال تدريب وتأهيل العاملين.

وشهدت محافظة سوهاج، جنوبي البلاد، ظهر الجمعة، حادث اصطدام قطارين أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

ووصل النائب العام على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين بسوهاج ومتابعة سير التحقيقات.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى محافظة سوهاج لمتابعة حادث قطاري سوهاج.

وتوجه «مدبولي» بصحبة وزيري الصحة والتعليم العالي على الفور إلى المستشفيات لزيارة مصابي الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 114 مصابًا و32 وفاة حتى الآن.

وأكدت «الصحة» توافر مخزون كافٍ من أكياس الدم بجميع المستشفيات في سوهاج و3 آلاف كيس دم مخزونًا استراتيجيًا إضافيًا.

كما أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطاري سوهاج، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع التصادم لمباشرة إجراءات التحقيق.

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