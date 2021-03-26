كوريا الجنوبية تسجل 494 إصابة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 494 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، وسبع حالات وفاة، وسط علامات على عودة انتشار الفيروس مجددا.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم عن تسجيل 494 إصابة جديدة بكورونا مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 100،770 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وارتفع عدد الإصابات اليومية بكورونا بمقدار 64 إصابة بالمقارنة مع 430 إصابة رصدت يوم أمس الخميس، ليظل أكثر من 400 إصابة لليوم الثالث على التوالي.

ومن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 471 إصابة عدوى محلية و23 إصابة وافدة من الخارج.

وتستمر الموجة الثالثة للفيروس لمدة 5 أشهر منذ أن بدأت بشكل جدي في منتصف نوفمبر العام الماضي.

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة تمديد قواعد التباعد الاجتماعي المطبقة حاليا لمدة أسبوعين إضافيين.