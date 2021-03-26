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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد انسجام شركاء الفترة الانتقالية

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:01 م
حمدان دقلو
حمدان دقلو
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أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، انسجام شركاء الفترة الانتقالية، مشددا على دعمه لتحقيق التحول الديمقراطي وتعزيز وحدة الصف الوطني وبسط الأمن والسلام.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني- في خطاب جماهيري بولاية النيل الأبيض (جنوب السودان): إن بعض السياسيين وأصحاب الأجندة الخاصة سعوا إلى بث النعرات القبلية والعنصرية، عبر الترويج لخطاب الكراهية وعدم قبول الآخر.

وشدد على ضرورة التماسك الاجتماعي وتعزيز التعايش السلمي بين مجتمعات الولاية فيما بينها، ومع دول الجوار، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك لتنفيذ اتفاق السلام وتحقيق مطلوباته.

وأوضح دقلو أن السودان يمر بمرحلة صعبة، خاصة على الصعيد الاقتصادي، داعيا إلى توسيع فرص العمل والاهتمام بالزراعة والاستثمار.

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