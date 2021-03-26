النائبة أميرة صابر توجه طلب إحاطة لوزير النقل

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب أن يفتح ملف تطوير السكك الحديد بكل شفافية ومحاسبة كل مسئول كان طرفًا في هذا التقصير، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام كل الأدوات الرقابية للوقوف علي حقيقة الأمور.وأضافت أنها تقدمت بطلب إحاطة لوزير النقل بشأن الحادث، قائلة:"إن كانت الوزارة قد أعلنت عن برنامج تطوير شامل لمنظومة السكك الحديدية من أموال المصريين، وإيمانا منا بالمسؤولية تجاة معرفة ملابسات الحادث وذلك للوقوف على أسبابه وتقدير مدى المسئولية التقصيرية والسياسية".وشهدت محافظة سوهاج، جنوبي البلاد، ظهر الجمعة، حادث اصطدام قطارين أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.ووصل النائب العام على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين بسوهاج ومتابعة سير التحقيقات.ووصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى محافظة سوهاج لمتابعة حادث قطاري سوهاج.وتوجه «مدبولي» بصحبة وزيري الصحة والتعليم العالي على الفور إلى المستشفيات لزيارة مصابي الحادث.وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 114 مصابًا و32 وفاة حتى الآن.وأكدت «الصحة» توافر مخزون كاف من أكياس الدم بجميع المستشفيات في سوهاج و3 آلاف كيس دم مخزون استراتيجي إضافي.كما أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطاري سوهاج، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع التصادم لمباشرة إجراءات التحقيق.