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محافظات

تفاصيل حفل افتتاح «الأقصر للسينما الأفريقية» (صور)

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:58 م
افتتاح «الأقصر للسينما
افتتاح «الأقصر للسينما الأفريقية»
هدى الأمير
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بدأ حفل افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذي أقيم في معبد الكرنك بالسلام الجمهوري ثم طالب الرئيس الشرفي للدورة العاشرة الممثل محمود حميدة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث قطارى سوهاج، وقدم الحفل كل من المذيعتين تسنيم رابح ومريم الفرجاني.

وكانت الكلمة الأولى للفنان محمود حميدة وبدأ كلمته بتوجيه تحية لكل من عمل على تحقيق الحلم وإقامة الدورة العاشرة ووجه الشكر لكل من قبل تلبية الدعوة وتكبد هذه المشقة بحضورالمهرجان مختتما كلمته بقول للشاعر فؤاد حداد قائلا: "بحلم ونايم عشر جنائن بلحم جفني مشجره".

وتلى كلمة الفنان محمود حميدة ظهور المذيعتين تسنيم رابح ومريم الفرجاني ليقدما الحفل بالترحيب بالحضور جميعًا باللغتين العربية والفرنسية، وطلبا من المخرج والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان أن يلقي كلمته الذي قدم جزيل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيهه لوزارة الثقافة والدكتورة ايناس عبدالدايم لرعاية المهرجان، وكذلك الشكر موصولًا  لكل الرعاة وكل كن ساهم منذ بداية المهرجان ليصل لدورته العاشرة اليوم متخطين كل التحديات التي واجهت هذه الدورة لتقام في موعدها المحدد.

وكانت الكلمة بعدها لمدير المهرجان المخرجة عزه الحسيني التي رحبت بكل فريق عمل مهرجان الأقصر الأفريقي الذي بدأ منذ البداية وصولا لكل الأفراد والأشخاص الذين انضموا لفريق العمل لإيمانهم بالفكرة والحلم، متمنية أن نعود للذهاب للسينما ومتابعة الأفلام والثقافات المختلفة.
وقدمت الشكر لكل الرعاة الذين ساهموا في ظهور هذه الدورة وفريق العمل الذي واجه كل التحديات لإقامة الدورة العاشرة للمهرجان.

يذكر أن  الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تضم  أربع مسابقات ويعلن خلال حفل الافتتاح عنها وعن أعضاء لجان التحكيم والتي تضم كل من: "إسماعيل فروغي مخرج من المغرب، والمخرج سعيد حامد من السودان مصر، وصفي الدين محمود منتج من مصر"، وفي لجنة تحكيم الدياسبورا تتكون من "كانلي أفولايان مخرج نيجريا، وجيمي جون لوي ممثل أمريكي، ومجدي أحمد علي مخرج من مصر"، أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة تتكون من "طلال عفيفي منتج، وسلام زاماليجيري مخرج من بوركينافاسو، وهبه عثمان مونتيرة من مصر"، ولجنة تحكيم النقاد الدولية فيبرسي تتكون من "الناقد أحمد شوقي من مصر والناقدة يلينا روبا شفشسكا من أوكرانيا وبيلاجي انجونانا من الكاميرون".
تفاصيل حفل افتتاح «الأقصر للسينما الأفريقية» (صور)
تفاصيل حفل افتتاح «الأقصر للسينما الأفريقية» (صور)
تفاصيل حفل افتتاح «الأقصر للسينما الأفريقية» (صور)
تفاصيل حفل افتتاح «الأقصر للسينما الأفريقية» (صور)
تفاصيل حفل افتتاح «الأقصر للسينما الأفريقية» (صور)
تفاصيل حفل افتتاح «الأقصر للسينما الأفريقية» (صور)

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