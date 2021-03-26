هبوط واردات ألمانيا النفطية 14.4% فى يناير على أساس سنوى

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن واردات ألمانيا من النفط الخام تراجعت 14.4 بالمئة في يناير على أساس سنوي، إذ أضرت جائحة كوفيد-19 وما ارتبط بها من إجراءات إغلاق بالنشاط الصناعي.وأفادت إحصائيات من المكتب الاتحادي للشئون الاقتصادية والرقابة على التصدير، وهو المكتب المعني بالتجارة الخارجية، أن كميات النفط انخفضت إلى 6.5 مليون طن من 7.6 مليون في الفترة نفسها من 2019.وساهمت روسيا بما نسبته 33.8 بالمئة من واردات ألمانيا من النفط في تلك الفترة، وتلاها بحر الشمال البريطاني والنرويجي بنسبة 23.7 بالمئة، في حين ساهمت الواردات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بنسبة 17 بالمئة، وتقاسمت مصادر أخرى من بينها الولايات المتحدة النسبة المتبقية.وأنفقت ألمانيا 2.1 مليار يورو (2.48 مليار دولار) على واردات الخام في ذلك الشهر، بانخفاض 36.4 بالمئة بالمئة بسبب تراجع أسعار النفط.