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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

اليوم.. «القومى للسينما» يعرض 4 أفلام بنادى سينما بورسعيد

السبت 27/مارس/2021 - 04:52 ص
نادى سينما بورسعيد
نادى سينما بورسعيد
حسن أمين
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تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، يواصل نادي سينما بورسعيد الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بالتعاون مع محافظة بورسعيد فعالياته اليوم السبت 27 مارس بمكتبة مصر العامة ببورسعيد.

وتشمل الفعاليات محاضرة عن مبادئ صناعة الفيلم التسجيلي والروائي القصير، يليها عرض مجموعة من الأفلام عن بورسعيد هي الفيلم الروائي "عجوز بالعشرين" إخراج احمد إسماعيل، والفيلم التسجيلي"صائد البط" للمخرج معتز الدهشان، والفيلم الروائي القصير "الميعاد" إخراج أشرف الشناوي، إضافة إلى فيلم "كلمة" للمخرج معتز الدهشان.

وعقب عروض الأفلام سوف تقام ندوة لمناقشة الأفلام مع الجمهور يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي.

جدير بالذكر أن نادي سينما بورسعيد، يشرف عليه فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر، وتقام فعالياته باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض، والدعوة عامه للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

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