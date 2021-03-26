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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: 52 فريقًا طبيًا من كافة التخصصات لدعم مستشفيات سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:03 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلن الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، وصول 52 فريقًا طبيًا من محافظة القاهرة إلى سوهاج في تخصصات جراحات "القلب والعظام والأنف والأذن والوجه والفكين، والأوعية الدموية" بالإضافة إلى أطباء تخدير وعناية مركزة، على متن طائرتين وبرفقتهم شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأعلن عن وصول 15 فريقًا طبيًا من محافظة أسيوط، و20 فريقًا طبيًا من محافظة المنيا وذلك لدعم التعزيزات الطبية بمستشفيات سوهاج وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وأضاف "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أشارت إلى جاهزية جميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر) لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، بالإضافة إلى جاهزية مستشفيات محافظة القاهرة لاستقبال الحالات الحرجة من المصابين، كما أكدت وجود مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بالإضافة إلى توافر أكثر من 3400 كيس دم وبلازما بمستشفيات محافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم تم الدفع بها من بنوك الدم الإقليمية بمحافظتي أسيوط والمنيا لدعم التعزيز الطبي بمستشفيات سوهاج.

وشهدت محافظة سوهاج، جنوبي البلاد، ظهر الجمعة، حادث اصطدام قطارين أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق في الحادث، وكشف جميع الملابسات الخاصة بالواقعة والوقوف على الأسباب والمسئوليات، كما وجه رئيس الوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذى عايناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، إن الألم الذى يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى هذا الحادث الأليم".

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