«الملا» يكلف منطقة البترول الجغرافية بسوهاج بتقديم الدعم للجهات المعنية في حادث سوهاج

تقدم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بخالص العزاء والمواساة لأسر شهداء وضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم عائلاتهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل لمصابي الحادث.وأكد «الملا» أنه وجه مسئولي المنطقة الجغرافية البترولية بالصعيد بتقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة لأجهزة الدولة المعنية في جهود الإنقاذ ومواجهة تداعيات الحادث.