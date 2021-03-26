جديد الدستور.. أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق «ذا ريل جيت»

انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض «ذا ريل جيت» للعقارات تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بحضور ٣٨ من كبار المطورين العقاريين فى مصر والعالم العربى لعرض فرص استثمارية كبرى داخل السوق العقارية، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالقطاع العقارى والتنمية العمرانية، ضمن استراتيجية التنمية المتكاملة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وبهذه المناسبة قدمت صحيفة الدستور ملحقا عقاريا قويا يتناول كل تفاصيل المعرض.ويقام المعرض حتى٢٧ مارس الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية، بمحور المشير فى التجمع الخامس، وتنظمه شركة إيه سى جى سى بى إى، من خلال تحالف بين كل من شركة إيه سى جى آى تى إف- الشركة الرائدة والمتخصصة فى تنظيم المعارض والمؤتمرات، وشركة كولدويل بانكر مصر- الشركة الرائدة فى مجال الاستشارات العقارية، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة؛ لضمان سلامة الزائرين والعارضين وتقديم تجربة سلسة للجميع.