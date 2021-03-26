رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جديد الدستور.. أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق «ذا ريل جيت»

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:17 م
ذا ريل جيت
ذا ريل جيت
طباعة
انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض «ذا ريل جيت» للعقارات تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بحضور ٣٨ من كبار المطورين العقاريين فى مصر والعالم العربى لعرض فرص استثمارية كبرى داخل السوق العقارية، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالقطاع العقارى والتنمية العمرانية، ضمن استراتيجية التنمية المتكاملة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وبهذه المناسبة قدمت صحيفة الدستور ملحقا عقاريا قويا يتناول كل تفاصيل المعرض.
ويقام المعرض حتى٢٧ مارس الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية، بمحور المشير فى التجمع الخامس، وتنظمه شركة إيه سى جى سى بى إى، من خلال تحالف بين كل من شركة إيه سى جى آى تى إف- الشركة الرائدة والمتخصصة فى تنظيم المعارض والمؤتمرات، وشركة كولدويل بانكر مصر- الشركة الرائدة فى مجال الاستشارات العقارية، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة؛ لضمان سلامة الزائرين والعارضين وتقديم تجربة سلسة للجميع.


جديد الدستور.. أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق «ذا ريل جيت»
جديد الدستور.. أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق «ذا ريل جيت»
جديد الدستور.. أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق «ذا ريل جيت»
جديد الدستور.. أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق «ذا ريل جيت»
جديد الدستور.. أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق «ذا ريل جيت»
جديد الدستور.. أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق «ذا ريل جيت»

موضوعات متعلقة

مدبولي: الرئيس كلف بمضاعفة أرقام التعويضات للمصابين والضحايا بحادث قطاري سوهاج

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

وفاة سائق القطار الإسبانى المصطدم فى قطار طهطا

بدء مناورات جديدة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس


الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

وصول 25 شخصا من مصابي حادث قطاري سوهاج إلى مستشفيات أسيوط

image description

افتتاح مسجد علام بشطا بدمياط

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

image description

مستقبل وطن أسيوط يوجه أعضاءه للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

مصدر أمنى يكشف تفاصيل فيديو متداول لشاب يعبث بعجلة أحد القطارات

«لمس موطن عفتها».. الأمن يفحص فيديو تحرش جديدًا

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

أيام زمان

«ضربها بقسوة».. حكاية أغرب طلاق بين مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صعنت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

«تفضلي بتقبيل أياديك».. خطابان من محمد القصبجي إلى أم كلثوم

عمرو سليم: حاربوني بسبب صلاح جاهين.. والإخوان «كفّروني»

شاكر عبدالحميد: يفضل المتطرفون أن تستمع فقط إليهم

إقامة الدورة 21 لـ«مهرجان البقعة الدولي» من 1 إلى 10 نوفمبر