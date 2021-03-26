إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بمركز سنورس بالفيوم

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بالفيوم فى إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس محمود هاشم رئيس مجلس المدينة بالتصدي الفوري لحالات التعد على الأراضي الزراعية والبناء غير المرخص.وصرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بأن حالات التعد بقريتي جبلة ونقاليفة حيث تم إزالة حالة تعد على مساحة 2 قيراط وحالة على مساحة 12 سهما بقرية جبلة.كما تم إزالة حالة تعد على مساحة قيراط ونصف قيراط، بقرية نقاليفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.