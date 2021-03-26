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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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وزيرة الصحة توجه بإرسال فرق طبية متخصصة فى الدعم النفسى لمصابي حادث سوهاج
الجمعة 26/مارس/2021 - 09:49 م
وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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