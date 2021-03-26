لماذا غاب كامل الوزير عن مؤتمر «الحكومة» حول حادث القطار؟

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن وزير النقل كامل الوزير، غاب عن مؤتمر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حول حادث قطاري سوهاج بسبب وجوده في مكان الحادث.





وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» أن البعض توقع أن كامل الوزير غاب عن المؤتمر الصحفي بسبب أن هناك حالة غضب منه بعد حادث قطاري سوهاج.





ولفت إلى أن حادث قطاري سوهاج حدث في منطقة جاري فيها التطوير بالفعل، منوها إلى أن تطوير السكة الحديد من المفترض أن ينتج عنه تقليل لحوادث القطارات.