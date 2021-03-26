«المصرية اللبنانية» تنعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

أعربت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، عن خالص تعازيها لأسر الضحايا والمصابين في حادث قطاري سوهاج.وقالت الجمعية في بيان لها، بمزيد من الحزن والأسى نعزي مصر قيادة وشعبًا وحكومة في ضحايا ومصابي حادث قطاري سوهاج الأليم، سائلين المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان،والشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله مصر وأبناءها من كل سوء.