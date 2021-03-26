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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رغم حادث قطاري سوهاج.. «شرق بورسعيد» يعلن الاحتفال بـ«ساعة الأرض»

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:46 م
شرق بورسعيد
شرق بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلن العميد نعمان علي، رئيس حي الشرق ببورسعيد، إقامة احتفال بحديقة فريال اليوم السبت بمناسبة "ساعة الأرض"، والذي تحتفل به دول العالم في الـ27 من مارس، رغم وقوع حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج وسقوط 32 متوفيا وعشرات المصابين، أمس الجمعة، وحالة الألم والحزن التي تسيطر على المصريين كافتة.

وجاء في بيان لرئاسة الحي، أن الاحتفال يأتي لحماية البيئة وترشيد استهلاك المياه والكهرباء على مستوى العالم، وتشارك المحافظة فيه بحديقة "فريال" بحي الشرق بحضور مجموعة من الأطفال وأولياء الأمور، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف، أن الاحتفال سيكون بإطفاء الأنوار بمحيط الحديقة الساعة الثامنة والنصف ولمدة ساعة، مع إشعال أضواء الشموع أو الفوانيس أو أنوار الموبايل، مشاركة من حي الشرق بهذا اليوم، داعيا من يرغب في المشاركة التواجد بحديقة فريال في هذا الموعد.

يذكر أن الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت أن عدد حالات الوفيات في حادث قطاري سوهاج الذي وقع ظهر أمس الجمعة، بلغ 32 حالة وفاة، وخلف 165 مصابا.

وأوضحت، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم إخلاء 100% من المصابين من موقع الحادث، وتم توجيه طائرتين من القاهرة يحملون أطقم طبية في مختلف التخصصات للمشاركة في إسعاف المصابين.

وأضافت وزيرة الصحة، أنه تم توزيع المصابين بين مستشفى سوهاج الجامعي والتعليمي ومستشفى طهطا والمراغة، مؤكدةً أن المحافظة يتواجد بها الكميات الكافية من أكياس الدم.

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