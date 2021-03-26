«الصحة» تكشف طبيعة إصابات ضحايا حادث قطاري سوهاج

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم، يرافقها عدد من أعضاء مجلس النواب عن دوائر محافظة سوهاج، والدكتور مصطفي غنيمة، مساعد الوزيرة للطب العلاجي، الحالة الصحية لمصابي حادث قطاري سوهاج بمستشفى طهطا العام، حيث أسفر الحادث عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 165 آخرين.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت على التحدث مع المصابين وذويهم بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية، وأكدت لهم توفير كافة سبل الدعم والرعاية الطبية للمصابين، داعية لهم بالشفاء العاجل.ولفت "مجاهد" إلى أن مستشفى طهطا العام هو أقرب مستشفى لموقع الحادث كما أنه استقبل أكبر عدد من المصابين، حيث استقبل المستشفى 52 مصابًا، مؤكدًا أن جميع المصابين بالمستشفيات يتلقون العلاج الرعاية الطبية اللازمة، كما لفت إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أشارت إلى جاهزية جميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر) لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، بالإضافة إلى جاهزية مستشفيات محافظة القاهرة لاستقبال الحالات الحرجة من المصابين، كما أكدت مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بالإضافة إلى توافر أكثر من 3400 كيس دم وبلازما بمستشفيات محافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم تم الدفع بهما من بنوك الدم الإقليمية بمحافظتي أسيوط والمنيا لدعم التعزيز الطبي بمستشفيات سوهاج.وشهدت محافظة سوهاج، جنوبي البلاد، ظهر الجمعة، حادث اصطدام قطارين أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق في الحادث وكشف جميع الملابسات الخاصة بالواقعة والوقوف على الأسباب والمسؤوليات، كما وجه رئيس الوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذى عايناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، إن الألم الذى يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتى بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى هذا الحادث الأليم".