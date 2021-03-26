تونس وأمريكا تبحثان تعزيز الأمن في المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الجمعة أن وفدا عسكريا تونسيا رفيع المستوي، بحث مع وفد عسكري أمريكي برئاسة قائد القوات الأمريكية بإفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند، علي متن حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت أيزنهاور"، السبل الكفيلة بتعزيز الأمن في المتوسط.وأكد الوفد العسكري التونسي -بحسب بيان لوزارة الدفاع- أن تونس منخرطة في المجهود الدولي للمحافظة على أمن المتوسط واستقراره.بدوره، أبرز الجانب الأمريكي، بحسب البيان، أن هذا اللقاء يجسم الشراكة القوية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال التدريبات المشتركة لتطوير قدرات جيشي البلدين بما يمكنهما من مجابهة التهديدات حفاظا على أمن المتوسط.