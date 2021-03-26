تداول 17 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، 17 سفينة حاويات وبضائع، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16742 طنا تشمل: 9500 طن فوسفات و1447 طن يوريا و3750 طن مولاس و600 طن رمل و1445 طن كوارتز.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31263 طنا تشمل: 18800 طن ذرة و1600 طن كالسيوم فلوريد و2193 طن صودا و8000 طن فول صويا و2620 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 670 طنا.بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 261 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وخرشوف وفاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (أرز وبصل وبرسيم وقطن وشمر وكتان وفلفل ولب سوبر وليمون وثوم وفول سودانى) وفواكه (فراولة وبرتقال ويوسفي ومندولين ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والمغرب والجزائر وماليزيا وامريكا وسلوفينيا وأوكرانيا وهونج كونج والهند وهولندا والصين وسنغافورة وبنجلاديش وايطاليا وانجلترا وروسيا والمانيا واسبانيا.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 194 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 100 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 43013 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 228644 طنا.كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2625 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4887 شاحنة.