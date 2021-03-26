رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 17 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:18 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
طباعة
تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، 17 سفينة حاويات وبضائع، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16742 طنا تشمل: 9500 طن فوسفات و1447 طن يوريا و3750 طن مولاس و600 طن رمل و1445 طن كوارتز.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31263 طنا تشمل: 18800 طن ذرة و1600 طن كالسيوم فلوريد و2193 طن صودا و8000 طن فول صويا و2620 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 670 طنا.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 261 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وخرشوف وفاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (أرز وبصل وبرسيم وقطن وشمر وكتان وفلفل ولب سوبر وليمون وثوم وفول سودانى) وفواكه (فراولة وبرتقال ويوسفي ومندولين ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والمغرب والجزائر وماليزيا وامريكا وسلوفينيا وأوكرانيا وهونج كونج والهند وهولندا والصين وسنغافورة وبنجلاديش وايطاليا وانجلترا وروسيا والمانيا واسبانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 194 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 100 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 43013 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 228644 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2625 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4887 شاحنة.

موضوعات متعلقة

وفاة سائق القطار الإسبانى المصطدم فى قطار طهطا

وزيرة الصحة توجه بتوفير الدعم لمصابى حادث قطارى سوهاج

مدبولي: الرئيس كلف بمضاعفة أرقام التعويضات للمصابين والضحايا بحادث قطاري سوهاج

بدء مناورات جديدة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس


الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

وصول 25 شخصا من مصابي حادث قطاري سوهاج إلى مستشفيات أسيوط

image description

افتتاح مسجد علام بشطا بدمياط

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

image description

مستقبل وطن أسيوط يوجه أعضاءه للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

مصدر أمنى يكشف تفاصيل فيديو متداول لشاب يعبث بعجلة أحد القطارات

«لمس موطن عفتها».. الأمن يفحص فيديو تحرش جديدًا

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

أيام زمان

«ضربها بقسوة».. حكاية أغرب طلاق بين مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صعنت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

«تفضلي بتقبيل أياديك».. خطابان من محمد القصبجي إلى أم كلثوم

عمرو سليم: حاربوني بسبب صلاح جاهين.. والإخوان «كفّروني»

شاكر عبدالحميد: يفضل المتطرفون أن تستمع فقط إليهم

إقامة الدورة 21 لـ«مهرجان البقعة الدولي» من 1 إلى 10 نوفمبر