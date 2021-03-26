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محمد العسيري

فن

فنانون ينعون ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:40 م
حادث تصادم قطاري
حادث تصادم قطاري سوهاج
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نعى فنانون، اليوم الجمعة، ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وتوجه الفنان سامح الصريطي بخالص عزائه لأسر ضحايا الحادث، وخالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الصريطي- لوكالة أنباء الشرق الأوسط- ضرورة محاسبة المقصرين أو المتسببين عن هذا الحادث، مضيفا أن ما حدث اليوم أصاب جميع المصريين بالحزن الشديد على أرواح هؤلاء الضحايا الأبرياء.

من جانبه، قال الفنان تامر حسني- عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): "رَحِم الله شهداء قطار سوهاج، وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وندعو الله أن يشفي المصابين وأن يخفف عنهم".

من جانبها، أعربت الفنانة وفاء عامر عن بالغ حزنها لتصادم قطارين بسوهاج.

وقالت وفاء- لوكالة أنباء الشرق الأوسط: لابد من محاسبة المتسبب في هذا الحادث ومعاقبته كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلي ثقة في ذلك".

من ناحيتها، توجهت الفنانة إيمان العاصي بالعزاء للشعب المصري أجمع، وبالأخص لأهالي محافظة سوهاج في ضحايا الحادث.

وقالت إيمان: "‏رَحِم الله شهداء قطار سوهاج وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

ونعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج.

وقال زكي: "باسمي وباسم جميع الفنانين المصريين، نتوجه بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

من جانبه، أعرب الفنان صبري فواز عن بالغ مواساته لأهالي ضحايا حادث القطارين، مشددا على ضرورة محاسبة المخطئ.

وقال فواز "أدعو الله عز وجل أن يتقبل ضحايا الحادث من الشهداء، وأن ينعم بالشفاء على المصابين".

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