بـ«دقيقة حداد».. بدء حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

انطلق منذ قليل، حفل افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تحت عنوان "١٠ سنوات من الخيال في معبد الكرنك".وطالب رئيس شرف المهرجان الفنان محمود حميدة، قبل بدء الحفل وبعد عزف السلام الوطني مباشرة الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء قطارى سوهاج.يشار إلى أن القائمين على المهرجان ألغوا فعاليات الريد كاربت والفقرات الفنية بسبب حالة الحداد الذي تعيشها البلاد بعد حادث القطار، وحرص عدد كبير من الفنانين والقائمين على صناعة السينما حضور المهرجان وهم الفنان محمد سلام ورانيا فريد شوقي وكريم قاسم والمؤلف هاني سرحان والمنتج محمد حفظي والناقد أحمد شوقي والمخرج هشام فتحي.