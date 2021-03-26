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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأحد.. «الصحة» تطلق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:34 م
شلل الأطفال
شلل الأطفال
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، بعد غدا الأحد وحتى 31 مارس الجاري.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تستهدف تطعيم 16.7 مليون طفل بالمجان، لافتًا إلى أن تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار إلى أن تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بـ "جرعتين متتاليتين" يهدف رفع المناعة المجتمعية ضد مرض شلل الأطفال بالتزامن مع ظهور المرض بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط، لافتًا إلى أن الحملة الأولى التي انطلقت يوم 28 فبراير الماضي نجحت في تطعيم 16 مليون و533 ألفًا و838 طفلًا من ضمنهم 17 ألفًا و100 طفل من غير المصريين، وذلك بنسبة تغطية بلغت 98.9٪ من الأطفال المستهدفين.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم التطعيم من خلال فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات.
وأشار مجاهد إلى أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، لافتًا إلى مشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.

وأكد أنه يتم عقد اجتماع مسائي لجميع المشرفين على المستوى المركزي بالوزارة مع مشرفي مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمراجعة أعمال الحملة يوميًا.

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