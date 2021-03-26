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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر تشارك فى اجتماع إطلاق شبكة التجارة من أجل السلام

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:08 م
شبكة التجارة من
شبكة التجارة من أجل السلام
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عقدت منظمة التجارة العالمية اجتماعًا لإطلاق شبكة التجارة من أجل السلام، بمشاركة كل من السفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بصفته رئيس لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة.
وذكرت الخارجية -في بيان اليوم الجمعة- أن الاجتماع شارك به أيضا السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بصفته رئيس فريق العمل لانضمام جنوب السودان إلى منظمة التجارة العالمية، والسفير أحمد عبداللطيف مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والمدير التنفيذي لمنتدى أسوان للسلام والتنمية، إلى جانب مجموعة كبيرة من قيادات وممثلي المنظمات والجهات الدولية المتخصصة في مجال التجارة وبناء السلام والعمل الإنساني.

ورحب السفير محمد إدريس في بيان نيابة عن لجنة بناء السلام بإطلاق شبكة التجارة من أجل السلام كمنبر لبحث سُبل التعاون بين العاملين في مجال التجارة وحفظ وبناء السلام والعمل الإنساني، لدعم الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، بما في ذلك في مساعيها للانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وأبرز ترابط عمل المنظمة مع لجنة بناء السلام، بما في ذلك لتوفير الدعم لتلك الفئة من الدول وفقًا لأولوياتها الوطنية إزاء تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

ودعا إدريس إلى أهمية تعزيز التعاون بين لجنة بناء السلام ومنظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى إمكانية دعوة الأخيرة للمشاركة في الاجتماعات الخاصة بالدول المدرجة على جدول أعمال اللجنة والساعية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لإضافة البعد التجاري في إطار عمل اللجنة.

وألقى السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين بيانًا خلال الاجتماع أكد فيه مركزية دور التجارة والتكامل الاقتصادي في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، خاصة للدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، ودعا إلى تقديم مختلف سُبل الدعم والعون إلى جنوب السودان لتيسير انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.

وفي سياق متصل، أوضح جمال الدين أهمية مساعدة الدول الإفريقية في تطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتوطيد العلاقة بين التكامل الإقليمي والقاري، وتعزيز إدماج دول القارة في الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أهمية تعميق الشراكات بين مختلف الأطراف المعنية بالتجارة وبناء السلام، مبرزًا الدور الهام الذي تقوم به لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة، ومركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ وبناء السلام، في هذا الإطار.

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