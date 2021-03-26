تعافى 28 وإصابة 35 حالة جديدة بكورونا خلال أسبوع بالوادى الجديد

أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برئاسة حنان مجدي نائب المحافظ، عن تعافي 28 حالة جديدة ليصبح عدد المتعافين من فيروس كورونا 296 حالة منذ بداية يناير 2021، وإصابة 35 حالة جديدة ليصبح عدد المصابين بالفيروس إلي 423 حالة حتي الأن، وحالتي وفاة ليصبح عدد الوفيات 47 حالة.وأهاب البيان بالمواطنين الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة بالتزامن مع تحذيرات وزارة الصحة والسكان من الموجة الثالثة من فيروس كورونا ومساندة جهود المنظومة الصحية بالمحافظة، وسرعة التوجه لأقرب مستشفي فور ظهور أي من الأعراض والحرص في التعامل مع المخالطين.وناشد البيان المواطنين سرعة التسجيل للحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس، وتؤكد وزارة الصحة أن اللقاح آمن وفعال بنسبة ٨٦٪؜ في الوقاية من الفيروس، و٩٩٪؜ في إنتاج الأجسام المضادة و١٠٠٪؜ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.والتسجيل من خلال الموقع التالي: https:egcovac.mohp.gov.eg#homeأو على الخط الساخن 153‪35 أو في أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة بالمحافظة