المتحدثة باسم «تنسيقية شباب الأحزاب» تذيع بيان تعزية ضحايا حادث قطاري سوهاج

ألقت شيماء عبد الإله المتحدثة الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيان التنسيقية التي عزت فيه ضحايا حادث قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم، وراح ضحيته عشرات المواطنين والمصابين.جاء ذلك خلال افتتاحية الصالون السياسي التي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مساء اليوم، بعنوان المرأة المصرية أيقونة وطن.وجاء نص البيان كالتالي:تتابع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالغ الاهتمام حالة المصابين بحادث تصادم قطاري سوهاج، متمنية لهم الشفاء العاجل.وإذ تعرب التنسيقية عن تعازيها لذوي ضحايا الحادث الأليم، فإنها تؤكد أنها مستمرة في مراقبة الأداء الحكومي في التعامل مع الحادث وتداعياته، وكذلك الكشف عن كافة الحقائق في التحقيقات بشفافية ونزاهة.وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن كافة الأدوات الرقابية لنواب التنسيقية بمجلس النواب سيتم استخدامها لمحاسبة المتسببين في الحادث، فحياة المصريين خط أحمر ولا مجال لأي تهاون أو تقصير.وتدعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جموع الشعب المصري العظيم لحملة واسعة للتبرع بالدم لصالح مصابي حادث القطار.وتؤكد التنسيقية أن هناك مجموعة من نواب التنسيقية توجهت لمكان الحادث، على أن يواصل النواب التواجد بموقع الحادث للاطمئنان على سلامة المصابين وتلقيهم العلاج اللازم.جدير بالذكر أن الصالون التي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم يتناول نماذج مضيئة للمرأة المصرية منذ فجر التاريخ، ودور المرأة كركيزة أساسية من ركائز الحفاظ على الهوية المصرية وبناء المجتمع وتماسكه، والتحديات التي تواجهها المرأة داخليا وخارجيا، والآثار المترتبة على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، ودور برامج الحماية الاقتصادية في إتاحة فرصة تنافسية للمرأة المعيلة وغير المتعلمة، وأهمية تنفيذ توجيه الرئيس بتذليل العقبات أمام المرأة خصوصا المعيلة في الحصول على قروض من أجل المشروعات الصغيرة.وشهدت محافظة سوهاج، جنوبي البلاد، ظهر الجمعة، حادث اصطدام قطارين أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.ووصل النائب العام على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين بسوهاج ومتابعة سير التحقيقات.ووصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى محافظة سوهاج؛ لمتابعة حادث قطاري سوهاج.وتوجه «مدبولي» بصحبة وزيري الصحة والتعليم العالي على الفور إلى المستشفيات لزيارة مصابي الحادث.وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 114 مصابًا و32 وفاة حتى الآن.وأكدت «الصحة» توافر مخزون كاف من أكياس الدم بجميع المستشفيات في سوهاج و3 آلاف كيس دم مخزون استراتيجي إضافي.كما أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطاري سوهاج، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع التصادم لمباشرة إجراءات التحقيق.