مركز فلسطيني لتطوير الإعلام يشارك في مؤتمر بجامعة السلطان قابوس

شارك المركز الفلسطيني لتطوير الإعلام بجامعة بيرزيت، في المؤتمر الدولي العلمي الدولي الثالث لقسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية في جامعة السلطان قابوس، الذي حمل عنوان "الاتصال الجماهيري في البيئة الرقمية: بين ضرورات التربية الإعلامية ومتطلبات تعليم الإعلام".وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الى أن منسق الأبحاث والسياسات في المركز صالح مشارقة قدم ورقة للمؤتمر حول تجربة المركز والجامعة في تطوير ستة مساقات في تدريس الإعلام وفي إطلاق دبلوم للإعلام الرقمي.واستعرض ست سنوات من العمل على محور التطوير الأكاديمي بدأت منذ عام 2015، وأدت إلى إنتاج ستة مساقات هي: الإعلام والنوع الاجتماعي، والإعلام والقانون، وأخلاقيات الاعلام، والصحافة الاقتصادية، والصحافة الثقافية، ومساق التحقيقات في قضايا الفساد، موضحا أن هذه المساقات شارك في تأليفها العشرات من أساتذة الإعلام من 16 جامعة وكليتين، تدرس الإعلام، وأن تصميم المساقات تم بناء على رؤية تعلمية تفاعلية مبنية على محاور تتوازى فيها المفاهيم والمواد الإثرائية مع المتطلبات التدريبية والتطبيقية على تلك المفاهيم.كما قدم مشارقة عرضا حول تجربة إطلاق أول دبلوم مهني متخصص في الإعلام الرقمي، مكون من ثماني وحدات تدريبية هي: التصوير الرقمي (الثابت والفيديو والدرون)، والتصميم الجرافيكي، وصحافة الموبايل، والملتميديا، وصحافة البيانات، وتقارير بتقنية 360 درجة، والتسويق الرقمي للإعلام، ومشروع التخرج.وبدورها، تحدثت مديرة المشاريع في المركز بثينة السميري عن أهمية التثقيف الإعلامي والمعلوماتي لتعزيز الشفافية وحرية الرأي والتعبير في فلسطين، والمعيقات والتحديات والصعوبات التي تواجه حرية الرأي والتعبير، وأهمية التثقيف الإعلامي والمعلوماتي بفلسطين، وتأثيره على حرية الرأي والتعبير للمواطنين، وعلاقته بحقوق الإنسان وانعاكسه على دمقرطة المجتمع الفلسطيني.وقالت إن المركز يعد من أوائل المؤسسات التي عملت على محو الأمية الإعلامية ونشر التثقيف الإعلامي في فلسطين، فمنذ العام 2007 تمكن المركز من خلال عقد العديد من الدورات من استهداف أكثر من 3500 شخص ضمن العديد من القطاعات والفئات المجتمعية.