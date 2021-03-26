علاء عصام يتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل بشأن حادث قطاري سوهاج

أعلن علاء عصام، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمه بطلب إحاطة لوزير النقل بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج، والذي تسبب في وفاة 34 مواطنا، حسب الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة.وقال عصام، في طلب الإحاطة: "شعر المصريون بألم كبير بعد أن شاهدوا القتلى والمصابين إثر هذا الحادث الأليم، الأمر الذي دفعنا كنواب عن الشعب لطلب محاسبة المسؤل السياسي الأول عن الحادث وزير النقل، ومعرفة من الذي أخطأ وتسبب في هذه الحادثة المفجعة".وأضاف: "منذ سنوات تقدمنا بخطة لتطوير السكة الحديد وشعرنا بتفاعل كبير عندما تدخل رئيس الجمهورية وأعلن عن أولوية قصوى لتطوير هذه المنظومة، ورغم الجهد المبذول من قبل الدولة في هذا الشان إلا أن هناك حوادث مريبة تخلف عنها عشرات القتلى والمصابين، أخرها هذا الحادث الأليم، ونريد أن نضع حدا لهذه الحوادث ومحاسبة كل مقصر في حق هذا الشعب".