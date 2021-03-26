وزراء خارجية العراق ومصر والأردن يبدأون مشاورات لتحديد موعدٍ جديد لعقد الاجتماعات

أكدت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، أن المشاورات بين وزراء خارجية الدول الثلاث (العراق، ومصر، والأردن) بدأت لتحديد موعدٍ جديد لعقد الاجتماعات بوقتٍ قريب.وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أنه نتيجةً لحادث تصادمِ قطارين في محافظة سوهاج المؤسف والذي أودى بحياة العديد من المواطنين المصريين، وإصابة أعداد أخرى، سوف يتم تأجيل إجتماع ثلاثي كان من المُقرر أن يُعقَد بين وزراء الخارجيّة في هذه الدول، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيريه، وزير الخارجيّة المصري سامح شكري، ووزير خارجيّة المملكة الأردنيّة الهاشميّة أيمن الصفدي.وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعلن في وقت سابق عن تأجيل عقد القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية في بغداد إلى القريب العاجل.