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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

النائب أحمد مقلد يتقدم بطلب إحاطة حول حادث تصادم قطارى سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:27 م
النائب أحمد مقلد
النائب أحمد مقلد
محمد الشريف
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أعلن النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، تقدمه بطلب إحاطة، للمستشار حنفى الجبالى رئيس البرلمان، بشأن تصادم قطارى سوهاج.


وذكر النائب فى طلب الإحاطة: "أتشرف بأن أقدم لسيادتكم طلب إحاطة عملا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة، أتقدم بطلب الإحاطة الآتى نصه، موجها إلى: كامل الوزير وزير النقل فى شأن حادث تصادم قطارى سوهاج".

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