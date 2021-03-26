عمرو درويش يتقدم غدًا بطلب إحاطة لمجلس النواب حول حادث قطارى سوهاج

أكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمه غدا بطلب إحاطة إلى مجلس النواب حول حادث تصادم قطارى سوهاج.وكتب درويش، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الجمعة: "لقد عاش الوطن لحظات شديدة الحزن إثر الحادث المأساوى بتصادم قطارى سوهاج، والذى نتج عنه استشهاد العديد من أبناء مصر وإصابة الكثيرين، وعلى إثر هذه الفاجعة خرج علينا البعض بتصريحات غير ملائمة تعكس عدم الإحساس الكامل بالمسؤولية".