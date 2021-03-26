الصحة العالمية تحذر من الحصول على لقاحات كورونا خارج القنوات الحكومية

وقال أدهانوم، في مؤتمر صحفي مساء الجمعة بمقر المنظمة في جنيف، إن المنظمة تعلم أيضا أن هناك لقاحات تباع من خلال الشبكة المظلمة للإنترنت (Dark Web)، لكنها تكون إما مغشوشة أو عبواتها فارغة.





وشدد على أن المنظمة ستتخذ كافة التدابير المطلوبة لمواجهة مثل تلك الظاهرة، داعيا الأفراد في كل مكان للإبلاغ عن أي لقاحات مشبوهة.



من ناحية أخرى، أعلن الدكتور تادروس أدهانوم أن هناك أربعة لقاحات إضافية تمر حاليا بعملية الموافقة لتدخل قائمة استخدام الطوارئ، معربا عن أمله في حصول لقاح واحد على الأقل منها على موافقة الاستخدام بنهاية شهر أبريل المقبل.



وبالنسبة للقاحات التي يوزعها مرفق كوفاكس، الذي تقوده المنظمة لضمان الوصول العادل للقاح إلى كافة البلدان، قال أدهانوم إن المرفق بحاجة إلى 10 ملايين جرعة لتوفيرها لعشرين بلدا في المرحلة المقبلة، مضيفا أن المشكلة التي تواجه المرفق هي أنه لا يملك اللقاحات وذلك بسبب الصفقات الثنائية التي تقوم البلدان بإبرامها مع الشركات المنتجة بشكل مباشر وعمليات التلقيح القومية الحالية.



حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تادروس أدهانوم، المواطنين في أنحاء العالم من الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد خارج القنوات الحكومية، مشيرا إلى أن المنظمة على بينة بأن هناك تهريبا للقاحات، كما أن بعض الدول أبلغت عن وصول بعض اللقاحات المغشوشة.