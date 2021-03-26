الكويت تسجل 1548 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 1548 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 225 ألفا و980 حالة.وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية " كونا" أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة، لیصل عدد الوفيات إلى 1270 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1253 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 210 آلاف و24 حالة.