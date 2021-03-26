514 إصابة و5 وفيات بكورونا فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 514 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 493867 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 12072 فحصا، قد بلغ 5423406 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس من العام الماضي.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8793، كما تم تسجيل 523 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 481597.