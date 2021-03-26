وزير صحة تونس: ارتفاع توافد المصابين بكورونا على أقسام الانعاش بالمستشفيات

قال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، الجمعة، إنه تم تسجيل زيادة في توافد المرضى المصابين بكوفيد-19 على أقسام الأكسجين والإنعاش بالمستشفيات، وهو ما ينذر بخطورة الانتقال إلى مرحلة ثالثة أو موجة ثالثة في البلاد.

وأكد مهدي - في تصريحات خلال موكب تسلم مساعدات من الاتحاد الأوروبي لبرنامج "الصحة عزيزة" بقيمة 13 مليون يورو - ضرورة الإقبال على التطعيم، الذي يظل الحل الوحيد لحماية المواطنين من الجائحة وخطورتها، ولتفادي تأزم الوضع الوبائي في البلاد.

وأضاف وزير الصحة أنه إذا ما انخرط الجميع في الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، وبالتطعيم في أسرع وقت لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، فإن ذلك من شأنه أن يساهم في الحد من الحالات الخطرة والوفيات، مشيرا إلى وجود إقبال من قبل المسنين المسجلين على منظومة التطعيم.