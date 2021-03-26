إيمان طلعت: المرأة هي الركيزة الأساسية للحفاظ على الهوية الوطنية

قالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المرأة هى الركيزة الأساسية فى الحفاظ على الهوية الوطنية وتعد خط الدفاع الأول لكل المصريين، فالمرأة المصرية تتحمل على عاتقها التربية والنشئ عموما من غرس الأم للأبناء حب الوطن.وأضاف إيمان طلعت، أن هناك دور واضح وملموس للمرأة المصرية فى الدفاع عن الهوية الوطنية على مر العصور، وهو ما ذكره التاريخ القديم والحديث، وفى التاريخ الحديث ظهر ذلك فى مشاركة المرأة فى ثورة يناير و30 يونيو ومشاركتها فى استرداد الوطن، وذلك نتيجة وجود المرأة فى المشهد السياسي الذى انعكس على التشريعات ووضح ذلك فى نصوص الدستور، فالمرأة كانت شريك الأساسي والرئيسي فى الثورات وتدافع عن الهوية الوطن والوطن، ومن خلال تواجدها ظهر فى التشريعات.وأشارت إيمان طلعت إلى أن الدستور المصرى أكد على تمكين المرأة سياسيا، بالإضافة إلى أن أداءها القوى فى العمل أصبحت ممكنة فى السلطة التنفيذية، فهناك نماذج نسائية موجودة بناءا على مكافات لدورها المتميز، فالاهتمام بالمرأة على الجانب الاقتصادى ظهر ذلك من خلال برامج الحماية الاجتماعية التى أقرتها الدولة.جاء ذلك خلال كلمته بالصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "المرأة المصرية أيقونة الوطن"، وتدير الصالون ناريمان خالد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويتحدث في الصالون الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، واية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وايمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وايمان الالفي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشيماء عبد الإله