محافظ القاهرة ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

نعى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ببالغ الحزن والأسى وقوع عدد من الضحايا جراء حادث تصادم قطارى طهطا بسوهاج، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.وأكد محافظ القاهرة رفع حالة الطوارئ بمستشفى معهد ناصر وعدد من مستشفيات القاهرة وتجهيز الأطقم الطبية لاستقبال أى مصابين تستدعى حالتهم العلاج بالقاهرة والتنسيق المستمر مع محافظة سوهاج لتقديم الدعم اللازم لمواجهة آثار الحادث، مؤكدًا أن الدولة تسخر كافة إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.وشهدت محافظة سوهاج، جنوبي البلاد، ظهر الجمعة، حادث اصطدام قطارين أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق في الحادث وكشف جميع الملابسات الخاصة بالواقعة والوقوف على الأسباب والمسؤوليات، كما وجه رئيس الوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذى عايناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، إن الألم الذى يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتى بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى هذا الحادث الأليم".