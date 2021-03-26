رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:36 م
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال
مصطفى عبدالله
طباعة
نعى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ببالغ الحزن والأسى وقوع عدد من الضحايا جراء حادث تصادم قطارى طهطا بسوهاج، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد محافظ القاهرة رفع حالة الطوارئ بمستشفى معهد ناصر وعدد من مستشفيات القاهرة وتجهيز الأطقم الطبية لاستقبال أى مصابين تستدعى حالتهم العلاج بالقاهرة والتنسيق المستمر مع محافظة سوهاج لتقديم الدعم اللازم لمواجهة آثار الحادث، مؤكدًا أن الدولة تسخر كافة إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

وشهدت محافظة سوهاج، جنوبي البلاد، ظهر الجمعة، حادث اصطدام قطارين أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق في الحادث وكشف جميع الملابسات الخاصة بالواقعة والوقوف على الأسباب والمسؤوليات، كما وجه رئيس الوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذى عايناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، إن الألم الذى يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتى بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى هذا الحادث الأليم".

موضوعات متعلقة

وفاة سائق القطار الإسبانى المصطدم فى قطار طهطا

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

الرئيس السيسى: جزاء رادع لمن تسبب فى حادث «قطارى سوهاج»

وزيرة الصحة توجه بتوفير الدعم لمصابى حادث قطارى سوهاج


الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

وصول 25 شخصا من مصابي حادث قطاري سوهاج إلى مستشفيات أسيوط

image description

افتتاح مسجد علام بشطا بدمياط

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

image description

مستقبل وطن أسيوط يوجه أعضاءه للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

مصدر أمنى يكشف تفاصيل فيديو متداول لشاب يعبث بعجلة أحد القطارات

«لمس موطن عفتها».. الأمن يفحص فيديو تحرش جديدًا

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

أيام زمان

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

«ضربها بقسوة».. حكاية أغرب طلاق بين مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

«تفضلي بتقبيل أياديك».. خطابان من محمد القصبجي إلى أم كلثوم

معهد ترجمة الأدب الكوري ودار صفصافة يدشنان جائزة للمترجمين الشباب

عمرو سليم: حاربوني بسبب صلاح جاهين.. والإخوان «كفّروني»

شاكر عبدالحميد: يفضل المتطرفون أن تستمع فقط إليهم