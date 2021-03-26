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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

شيماء عبد الإله: برامج الدولة نحو تمكين المرأة تضمن تقدمها الدائم

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:56 م
الدكتورة شيماء عبد
الدكتورة شيماء عبد الإله
محمد الشريف - إسلام نصير
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قالت الدكتورة شيماء عبد الإله، المتحدثة الرسمية باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المرأة المتعلمة لديها دائما فرص دائمة نحو التمكين الاقتصادى نتيجة القدر الذى تحصل عليه من التعليم، ولكن هناك بعض السيدات المتعلمات لم يكن لديهم تلك الفرصة نتيجة رفض الأهل لبحثها عن فرص العمل، مضيفة ان الفتيات تواجه عقبات فى حياتها العملية وهو ما يجعلها بصورة دائمة لمحاولة إثبات جدارتها وبالمكانة الموجودة فيها.

وأضافت شيماء عبد الإله، أن البرامج التى تقدمها الدولة نحو توفير حياة كريمة ليس للمرأة فقط ولكن المصريين بشكل عام، فهى لم تقدم دعم مادى فقط، ولكن أيضا تقدم دعم معنوي، وهو مطلوب فى كثير من الأحيان، فالمراة غير المتعلمة تكون فرصها فى العمل ضئيلة، لذلك توفر لها الدولة مجال للدخل، فالبرامج تقدم للمرأة عامة والمعيلة بشكل خاص، أن يكون لها دخل خاص وثابت لها، بجانب يكون لها مشروع صغير للتعلم والرقى وتغير السلوكيات، والمساعدة فى تربية وتعليم ابناءها.

وأكدت شيماء، أن أهمية البرامج التى تقدمها الدولة وما تتضمنه من مبادراته متنوعة سواء تأهيل نفسي ومهنى ومعنوى، يجعل المرأة فى تقدم دائما، ويشعرها بدورها نحو المجتمع، مضيفة أنها برامج هامة نحو تمكين المرأة فى جميع النواحى.

جاء ذلك خلال كلمته بالصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "المرأة المصرية أيقونة الوطن"، وتدير الصالون ناريمان خالد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويتحدث في الصالون الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، واية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وايمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وايمان الالفي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشيماء عبد الإله

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