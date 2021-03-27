الكرة والثقافة.. «من زملكاوية محفوظ إلى أهلاوية مجدي همام»

تبدو الصورة الذهنية المسبقة عن وحول المثقف فيها الكثير مما تراه وتريده المجتمعات فيه، وقد ساهمت السينما ووسائل الإعلام المختلفة في ترسيخ وتجذير صورة قد تكون ملتبسه عن المثقف جاءت عبر تصديره بالشخص المنطوي صاحب النظارات السميكة.وحقيقة الأمر أن هذه صورة قريبة جدا للمثقف إلا أنهاغفلت جوانب عديدة من ضمنها ممارسته لهوايات بعينها مثل كرة القدم، والتي قد يصل الأمر لاحترافها.أشهر النماذج على أن هذه صورة غير كاملة للمثقف هو نجيب محفوظ أشهر مثقفي العالم العربي، الكاتب الغاوي للكرة حد احترافها في سن مبكر جدا من حياته.يشير كتاب "صفحات من مذكرات نجيب محفوظ" للناقد رجاء النقاش إلى قول محفوظ "انتمائي إلى الزمالك انتماء تاريخي، بدأت علاقتي به حين كان اسمه المختلط"، ومع انتقال حسين حجازي إليه، وأذكر أنني تمنيت فعلا أن أكون ابن حسين حجازي أسطورة الكرة المصرية، وعندما كنت أتدرب على الكتابة، كانت شخصيات أول رواياتي التي لم تنشر كلها عن لاعبي كرة القدم".يقول محفوظ "كنت كابتن فريق (قلب الأسد) الذي كونته مع أصدقائي بالعباسية أثناء دراستي. وكان مقره شوارع العباسية، وكنا نستضيف فرقا من أحياء أخرى في مباريات ساخنة، ونذهب لنلاعبهم في أرضهم بالمثل، وعندما أخذني الأدب واستغرقتني القراءة والكتابة لم أستمر في متابعة ومشاهدة الأجيال الجديدة".ويضيف أديب نوبل: "قد لا يصدق أحد أنني كنت في يوم من الأيام كابتن في كرة القدم. واستمر عشقي لها حوالي 10 سنوات متصلة، في أثناء دراستي بالمرحلتين الابتدائية والثانوية. ولم يأخذني منها سوى الأدب، ولو كنت داومت على ممارستها لربما أصبحت نجما من نجومها البارزين".ومن نجيب محفوظ إلى الشاعر الفلسطيني محمود درويش الذي يرى في كرة القدم "فسحة تتيح للوطن المتفتت أن يلتئم حول مشترك ما"، ووصفها في "ذاكرة النسيان" بأنها ساحة التعبير التي يوفرها تؤأطؤ الحاكم والمحكوم في زنزانة الديمقراطية العربية المهددة بخنق سجانها وسجانيها معا".لم ينقطع أبدا حديث المثقفين والمبدعين عن كرة القدم وإعلان تشجيعهم برحابة ومحبة لفرقهم، وعديدة هي الأسماء التي تتصدر المشهد الثقافي والإبداعي المصري، منهم الشاعر والكاتب الصحفي إبراهيم داود، والذي لايمكن ان يخفي عصبيته للأهلي يقاسمه ويشاركه هذه المحبة الروائي حسن عبد الموجود، والروائي أحمد مجدي همام.من جانب آخر ستجد مشجعي فريق الزمالك كتاب ومثقفين منهم الكاتب الصحفي والروائي أشرف عبد الشافي، والكاتب الساخر حمدي عبد الرحيم، والكاتب والناقد الفني مجدي الطيب.وأصبح ليس من الغريب في شيء أن تشهد وسائل التواصل الإجتماعي سجالات بين مبدعينا ومثقفينا حول كرة القدم.