قرى حياة كريمة.. نهضة تنموية فى شربين.. ومشروعات تعليمية وصحية وخدمية

المحافظ: الرئيس يتابع التنفيذ خطوة بخطوة

رئيس مركز شربين: مجمع خدمات لرفع كفاءة القطاعات المختلفة

عضو لجنة الإشراف: تطوير 26 قرية بعد حصر طلبات المواطنين

التموين: قبول 17 طلبًا لـ«جمعيتى»

الأهالى: تأهيل الطرق وتغطية الترع والاهتمام بالصحة أهم أولوياتنا

نقلة حضارية كبرى تصنعها «حياة كريمة» فى محافظة الدقهلية، عبر رفع كفاءة البنية التحتية لـ٢٦ قرية من قرى مركز ومدينة شربين، وإنشاء مشروعات تعليمية وصحية واجتماعية تحسن مستوى معيشة السكان.وانتهت الأجهزة التنفيذية بالدقهلية من إجراء حصر كلى وشامل لاحتياجات الأهالى تمهيدًا لتنفيذ تلك المشروعات، التى يأتى على رأسها إعادة رصف الطرق ورفع كفاءة محطات الصرف الصحى وإقامة مشروعات تنموية فى عدة مجالات.وفى السطور التالية، يتحدث عدد من المسئولين والقائمين على المبادرة لـ«الدستور»، حول حجم المشروعات التى تنفذ ضمن المبادرة ومجالاتها، وآليات التنفيذ وتفاصيل الخطة الطموحة التى سيتم تنفيذها لإحداث نهضة تنموية كبرى فى المحافظة، وغيرها.قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى أسهمت فى القضاء على الكثير من المشكلات المجتمعية، سواء على القطاع الصحى أو الاجتماعى.وأشار المحافظ إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تتضمن مرحلتين، الأولى كانت فى قرية أولاد صبور التابعة للوحدة المحلية بالعصافرة، والثانية فى المشروع القومى لتطوير القرى، وتضم ٢٦ قرية بمركز شربين.وأضاف أن اختيار قرية أولاد صبور التابعة للوحدة المحلية للعصافرة بمركز المطرية كمرحلة أولى، جاء باعتبارها من القرى الأكثر فقرًا، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعات ٢٦ مليون جنيه، وتشمل تطوير وإحلال وتجديد الخدمات للمواطنين بالقرية، ويستفيد من المشروع ٢٥٠٠ نسمة من القرية والقرى المجاورة، وتضم المرحلة الثانية ٢٦ قرية بمركز شربين بتكلفة تقديرية ٣ مليارات جنيه.وقال المحافظ إنه تم بدء العمل على الطبيعة فى ٤ قرى تمثل أولوية، وسيسير العمل بالتوازى فى جميع القرى الأخرى المختارة، فى كل المشروعات التى تتضمنها المبادرة.ونوه إلى الاهتمام بإصلاح الطرق وأعمدة الإنارة، باعتبارها أحد المتطلبات الرئيسية التى تحتاجها القرى، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا بإنارة الطرق الداخلية، إذ تسهم تلك الخدمات فى ربط مواطنى التجمعات المستهدفة بمحاور التنمية وشبكة الطرق الكبرى. ووجه المحافظ الشكر لوزارة التنمية المحلية ودعمها المستمر كل المشروعات الخدمية والتنموية، ليس فى الدقهلية وحدها، وإنما فى كل المحافظات المصرية، لافتًا إلى أنه وجه رئيس مركز شربين بتسريع أداء العمل فى الإعداد الجيد لكل المواقع بأراضى المشروعات المقرر تنفيذها فى إطار المبادرة وتلبية كل احتياجات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لبدء العمل فورًا بالتنسيق مع كل الجهات.وأشار المحافظ إلى أن الرئيس لديه اهتمام بالغ ويتابع أولًا بأول جميع الخطوات التنفيذية لتحقيق مطالب أهالينا بالقرى فى جميع المحافظات، مضيفًا: «المشروع القومى يتضمن القرى الأكثر احتياجًا من حيث عدد السكان».وتابع: «يتضمن المشروع قرى أبوجلال والأحمدية والحصص والسعدية والسلام والشناوى والصبرية والضهرية والعوضية والعيادية وبساط كريم الدين وترعة غنيم ودنجواى ورأس الخليج وكفر أبوزاهر والعزب التابعة لها وكفرالأطرش وكفر الترعة الجديد وكفر الترعة القديم وكفر الحاج شربينى وكفرالحطبة وكفر الدبوسى وكفرالشيخ عطية وكفر الوكالة وكفر منشأة ناصر وكفر يوسف ومحلة انجاق».وأردف المحافظ أنه تم الانتهاء من استطلاع آراء الأهالى بالقرى المدرجة بالمبادرة، وإجراء مسح ميدانى للتأكد من الأعمال المطلوبة على أرض الواقع، بنطاق القرى المذكورة. ونوه إلى أن التطوير يتضمن مشروعات بالصرف الصحى ومياه الشرب والتليفونات والكهرباء، إضافة إلى رصف الطرق الداخلية والطرق الرابطة، فضلًا عن الغاز الطبيعى، إضافة إلى مشروعات اجتماعية فى مجالات التعليم والصحة والإسعاف والشباب والرياضة والطب البيطرى. وذكر أنه تم توجيه المعدات للمقاولين، وكذلك معدات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لمركز شربين، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية ومديريات الخدمات التابعة للوزارات المعنية.وأكد أنه يتابع أولًا بأول كل مرحلة من مراحل تنفيذ مبادرة الرئيس، للتعامل الفورى وإزالة أى معوقات لبدء تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى بقرى المبادرة.قال طارق شكرى، رئيس مركز ومدينة شربين، إنه تم عقد اجتماع موسع لبحث أوجه التطوير وتحديد الأراضى التى سيتم إنشاء المدارس والوحدات الصحية والنوادى عليها، بقرى المركز، وذلك فور الإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة، فى النصف الثانى من شهر ديسمبر الماضى.وأضاف: «تم التنسيق بين كل القطاعات لتنفيذ المشروعات المخططة ضمن كل قطاع لضمان تكامل المشروعات، مع حصر متطلبات المواطنين والمعدات والشركات المتاحة».وتابع: «انتهينا من مراحل التجهيز وانطلقنا بالفعل فى تنفيذ المشروعات بأماكن العمل فى أكثر من ١٨ قرية، منها دنجاى وبساط ورأس الخليج ومحلة انجاق، كما بدأ توصيل الغاز الطبيعى فى بعض القرى، ويجرى الاطلاع على نسب التنفيذ الخاصة بالمشروعات فى كل قرية على حدة، والتأكد من سير العمل وفق الجدول الزمنى المخطط».وأكمل: «نستهدف إنشاء مجمع خدمات شامل لكل القطاعات الخدمية، يضم نقطة شرطة ووحدة إسعاف ومجمعًا صحيًا ووحدات طب الأسرة، ومجمعًا زراعيًا يشمل إدارة زراعية ووحدة للطب البيطرى وأخرى للإصلاح الزراعى، بالإضافة إلى مراكز الشباب والمدارس، والمجازر، مع إنشاء مصنع لتدوير القمامة داخل مركز شربين، لرفع كفاءة كل القطاعات، وإراحة المواطنين وتطبيق اللامركزية».قالت المهندسة شيماء الصديق، عضو لجنة الإشراف على مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الدقهلية، إن المرحلة الثانية من مشروعات تطوير القرى بمركز شربين تشمل ٢٦ قرية، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد دراسة الأولويات وحصر طلبات المواطنين، مع تطوير وتمهيد الطرق الرئيسية للقرى، وإعادة تأهيل محطات معالجة مياه الشرب، وتنفيذ شبكات الصرف الصحى.وأضافت: «فى المرحلة الأولى من المبادرة، نفذنا ١٠٠٪ من المستهدف وفقًا لأولويات المواطنين، وذلك فى قرية أولاد صبور بمركز المطرية، وتم تبطين الترع، وتوفير كل الخدمات للمواطنين، مع تطوير المستشفى والكبارى والطرق، ويجرى حاليًا استكمال إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بالقرية».شركة المياه: 4 قطع أراضٍ لبناء محطات الصرف الصحىعاينت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بالتنسيق والتعاون مع رئاسة مركز ومدينة شربين، مجموعة من قطع الأراضى، واختارت ٤ منها لإنشاء محطات معالجة الصرف الصحى عليها.وأعلنت شركة مياه الشرب عن أنها راجعت الأعمال المطلوبة لمحطات المعالجة بالمنطقة، وأجرت مسحًا لعدد من القرى لاستكمال أعمال الصرف الصحى بها.الصحة: قوافل طبية مجانية بمختلف التخصصاتقال الدكتور سعد عبداللطيف مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المديرية ستطلق عددًا من القوافل الطبية بقرى مبادرة «حياة كريمة» بمركز شربين، لتقديم الخدمات الطبية لأهالى تلك القرى.وأشار «مكى» إلى أنه جرى إطلاق قوافل للصحة الإنجابية إلى قرى شربين، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، موضحًا أن هدف تلك القوافل هو توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بقرى «حياة كريمة» والمناطق المحرومة من الخدمات وذات المؤشرات المنخفضة فى الصحة الإنجابية.وأضاف أنه وضع خطة للقوافل الطبية والعلاجية خلال شهر مارس الجارى، تتضمن إطلاق ٦ قوافل من مختلف التخصصات، لتوفير العلاج اللازم للمرضى والكشف المجانى عليهم.أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، عن استقبال ٣٥ طلبًا لمشروع «جمعيتى» ضمن مبادرة «حياة كريمة»، جرى قبول ١٧ طلبًا من الطلبات المقدمة للمرحلة الرابعة من مشروع «جمعيتى»، والتى سيجرى العمل بها فى ٢٦ قرية بمركز شربين.وأوضح وكيل تموين الدقهلية أن هناك تنسيقًا بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لرفع مستوى المعيشة بقرى شربين.التضامن: حملات لإنقاذ المشردينقال الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الدقهلية، إنه جرى تشكيل فريق تدخل سريع بالمحافظة، للقضاء على ظاهرة التشرد، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية.وأوضح «عبدالعزيز» أن أولى الحملات استهدفت شوارع مدينة المنصورة ومنطقة سندوب، وأسفرت عن إنقاذ ١٢ مشردًا، وجرى نقل اثنين منهم إلى دار جمعية «بداية جديدة» بالمنصورة.وأضاف أن الحملات ستستهدف ٢٦ قرية من قرى مركز شربين، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، للقضاء على ظاهرة التشرد ونقل المشردين إلى دور رعاية مناسبة.قال إبراهيم خليل، أحد أهالى قرية كفرالأطرش، إن سوء حالة الطرق الرئيسية مشكلة كبيرة تؤرق الأهالى، حيث لا يوجد رابط بينها وبين طريق «شربين دمياط» السريع، وهى مسافة كبيرة، مشيرًا إلى أن مركز شربين يتميز بحركة تجارية واسعة تحتاج إلى طرق بمواصفات عالية لربط القرى بعضها ببعض وبمركز شربين ومدينة المنصورة ومحافظة دمياط.فيما قال أحمد ثروت، موظف، إنهم فى حاجة ماسة لتغطية الترع الفاصلة بين البرين الشرقى والغربى والاستفادة منها بدلًا من كونها مستنقعًا للقمامة والحشرات، مطالبًا بضرورة توفير ماكينة صراف آلى ليتمكن كبار السن والموظفون من صرف الرواتب والمعاشات دون أن يضطروا لقطع مسافات طويلة حتى مركز شربين.وقال حمدى موافى، من قرية أبوجلال، إن القرية بها وحدة صحية متهالكة ومعدومة الخدمات ولا يوجد بها أطباء، ما يجبر المريض على قطع مسافة طويلة لمستشفى شربين المركزى، ومن ثم تعريض حياته للخطر، مطالبًا بإعادة تطوير الوحدة الصحية وتواجد الأطباء بها لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.وقالت آمال فريد، معلمة، إن قرية أبوجلال بها مدرستان تم بناؤهما بالجهود الذاتية، إحداهما ابتدائى والأخرى ثانوى، مقترحة أن تتضمن الخطة إنشاء مدرسة ثانوية فنية، وإنشاء نقطة شرطة ووحدة إطفاء، حيث إن أقرب نقطة تبعد ما يزيد على ١٥ كيلو بمدينة شربين، إضافة إلى أن هناك نقطة إسعاف تم إنشاؤها بالجهود الذاتية، لكن لا تتمركز بها أى سيارة إسعاف لسوء طريق القرية.وأوضح محمد عبدالعزيز، من قرية أبوجلال، أن مركز الشباب يحتاج للتطوير ولمعدات وألعاب جديدة لجذب الشباب، بالإضافة إلى إدخال الغاز الطبيعى، وتجديد خطوط الصرف الصحى لتكفى احتياجات كل العزب التابعة للقرية الأم.وأشار محمد مختار، من قرية أبوجلال، إلى أن القرية يتبعها ما يقرب من ٥٠ عزبة تضم كتلة سكنية ضخمة، ومع ذلك تفتقر للخدمات الحيوية من طرق سليمة، مطالبًا بتجديد خط الصرف الصحى.وقال أحمد سمير، من قرية بساط، إن القرية تعانى من مشاكل كبيرة فى الإنارة والأعمدة والطرق والصرف الصحى، مضيفًا أنه خلال فصل الشتاء ومع هطول الأمطار الغزيرة تعانى القرية من شلل تام، ولا يستطيع الأهالى السير فى الشوارع لارتفاع منسوب المياه، فضلًا عن خوفهم من أعمدة الإنارة.فيما قال هانى فرغلى، موظف، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» جاءت فى توقيتها المناسب، فقريته «بساط» تحتاج لإعادة تأهيل الطريق بها لكثرة تكرار الحوادث.وفى السياق ذاته، قال مصطفى جمال إن استهداف المبادرة القرى الأكثر احتياجًا دليل على اهتمام الرئيس بالمواطن البسيط، مؤكدًا أن قريته تحتاج للعديد من الخدمات خاصة مستشفى لعلاج المرضى.