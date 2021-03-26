«تشغيل الشباب بالإسماعيلية» يعلن عن فرص عمل لأبناء المحافظة

أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى الشركات الكبرى التي تتوسع في فروعها، وتفتتح فرع لها بالمحافظة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، والتي تطلب شباب من أبناء الإسماعيلية رؤساء أقسام "أجهزة كهربائية، مفروشات، لعب أطفال، وموبايلات"، وأيضا كاشير من ذوي المؤهلات العليا، وموظفين استعلامات، وخدمة عملاء، ومبيعات، ومراقبين كاميرات، وعمال نظافة.وللتقديم للحصول على إحدى تلك الوظائف، يرجى الدخول على الرابط التالي، وملء البيانات المطلوبة:وحددت الشركة مواعيد العمل، يوميا من الساعة 8 صباحا، وحتى الثانية ظهرا، عدا يومي الجمعة والسبت.