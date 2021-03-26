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محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
ماجد حبته
ماجد حبته

دماء جديدة على القضبان

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:38 م
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قطار متحرك اصطدم بآخر متوقف، أمام قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، فخرجت عدة عربات عن القضبان وانقلبت أخرى، ما أدى إلى وفاة أكثر من ٣٠ وإصابة مائة تقريبًا. وبمنتهى الحسم، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الوزراء وجميع الأجهزة المعنية بالوجود فى موقع الحادث وموافاته بجميع التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة. وشدد على ضرورة أن ينال كل من تسبب فى هذا الحادث الأليم الجزاء الرادع.
إلى أن يظهر تقرير اللجنة الفنية، التى قام وزير النقل بتشكيلها، وحتى تنتهى تحقيقات النيابة العامة، التى انتقل فريق منها إلى موقع الحادث، يظل كل الاحتمالات قائمة وكل الأسئلة مشروعة، وأولها ذلك السؤال البديهى عن سر أو لغز احتفاظ هيئة «السكك الحديدية»، وغيرها من هيئات ومؤسسات الدولة بموظفين يتعاطون المخدرات، أو ينتمون إلى تنظيمات إرهابية!.
الجزاء الرادع، الذى شدد عليه الرئيس، لن يفك هذا اللغز، أو يجيب عن ذلك السؤال البديهى، كما لن يجيب وحده عن السؤال الأهم: ما الذى يضمن عدم تكرار حوادث شبيهة أو أكثر بشاعة؟. فهل نطالب، مثلًا، بـ«ضرورة مراجعة كل الاحتياطات وعوامل الأمان التى يجب اتخاذها لمنع تكرار الحوادث، وضرورة التأكد التام قبل خروج القطارات من سلامتها فنيًا ووضع ضوابط صارمة للحفاظ على منظومة الأمن والسلامة بالسكك الحديدية»؟. أم نناشد بـ«ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة والتطوير والمتابعة الدورية»؟.
هذان السؤالان، سبق أن طرحناهما، فى ١٣ أغسطس ٢٠١٧، متبوعين بهذا السؤال: نطالب ونناشد مَنْ؟، إذ كان ما بين التنصيص هو كلام وزير النقل نفسه، الذى صار سابقًا، بعد تصادم قطارين بالإسكندرية، وهو حادث مؤلم آخر، راح ضحيته ٤٤ شخصًا، واستقال أو أقيل بعده رئيس هيئة السكك الحديدية. ومع تلك التصريحات، تعهد وزير النقل السابق بأن يشهد قطاع السكك الحديدية تطويرًا شاملًا.
مع ذلك، استمرت الحوادث وتصادمت قطارات أو خرجت عن القضبان، لأسباب مختلفة، وصولًا إلى حادث «محطة مصر»، الذى تسبب فى وفاة أكثر من ٢٠ شخصًا وإصابة عشرات آخرين، نتيجة انطلاق جرار، بسرعته القصوى، دون سائق. وكان القرار الأخير الذى أصدره الوزير السابق، قبل استقالته أو إقالته، فى ٢٧ فبراير ٢٠١٩، هو تشكيل لجنة لإعداد تقرير فنى عن ذلك الحادث. واستنادًا إلى هذا التقرير، عاقبت محكمة جنايات القاهرة سائق القطار بالسجن لمدة ١٥ سنة، إضافة إلى آخرين تراوحت عقوباتهم بين ١٠ و٣ سنوات.
يقتضى الإنصاف أن نشير إلى أن الوزير السابق، الذى اختلفنا معه كثيرًا وقت توليه المسئولية، نجح بخبرته العلمية وكفاءته العملية فى حل كثير من المشكلات التى تراكمت طوال عقود، فى هيئة «السكك الحديدية» وباقى قطاعات الوزارة. كما لن نكون منصفين لو لم نشهد بأن الوزير الحالى قام بحل مشكلات أكثر، خلال العامين الماضيين، وأضاف منجزات كثيرة إلى تلك التى حققها خلال فترة رئاسته الهيئة الهندسية بقواتنا المسلحة، التى جعلت المواطنين يصدرون قرار تكليفه بالوزارة قبل يومين من قيام الرئيس بإعلانه.
لم يكن الوزير بعيدًا عن وزارة النقل وهيئاتها، بل كان متابعًا لها ومتداخلًا معها، سواء فى مشروعات الطرق أو الأنفاق. وعليه، بدأ ممارسة مهام عمله مباشرة، فور أدائه اليمين الدستورية، وكان جاهزًا بتكليفات لتطوير مرافق الوزارة، عرضها على قيادات الوزارة، فى اجتماعه الأول بهم، واستعرض مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ورؤساء الشركات التابعة للهيئة، كل ما يتعلق بالتشغيل والصيانة وزيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين الخدمة. كما أكد ضرورة النزول إلى مواقع العمل. كما أكد خلال لقائه أعضاء النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق على ضرورة الانضباط ومواصلة العمل على مدار الساعة، لإحداث نقلة نوعية كبيرة، يشعر بها المواطن.
الأهم هو أن الوزير أعلن، فور توليه الوزارة، عن تلقيه مكالمات تليفونية من العاملين بالهيئة يؤكدون فيها أنهم قادرون على تحمل المسئولية، وقادرون أيضًا على تطهير أنفسهم، بأنفسهم، من المهملين، غير الملتزمين، ومتعاطى المخدرات. وبعبارة «كله حايتحل»، ردًا على شكوى مواطنين التفوا حوله، فى محطة مصر، من تأخيرات القطارات وسوء الخدمة، واستقبلوا تلك العبارة أو الوعد بتصفيق حاد، أكد ثقتهم فى أن «كامل» يفى بما يتم تكليفه به، سواء صدر التكليف من الرئيس أو من المواطنين. ولا نعتقد أن حادث الأمس الأليم قد يهز تلك الثقة.
اليوم، غدًا أو بعد غد، قد يكفكف أهل الضحايا دموعهم، بعد أن دفنوا موتاهم، لكن غضبهم سيظل حيًا فى قلوبهم وقلوب آخرين، لأن غضب من لا حول لهم ولا قوة، لن تطفئه سوى قرارات حاسمة، وإجراءات صارمة، تضاف إلى الجزاء الرادع، وتضمن عدم حوادث أخرى شبيهة.

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