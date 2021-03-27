«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

كانت شقراء رائعة الجمال ومتناسقة في المظهر والجوهر وقد أحبها العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ في لندن عام 1974، عنما شاهدها على شاشة التلفزيون البريطاني وسأل صديقه عبد الرحمن الخوجة عنها فقال إنها تسهر كل مساء في نادي كازانوفا الذي تربطها بصاحبه جوليان بورنز علاقة حميمية، حسبما ذكرت مجلة الشبكة.وذهب عبدالحليم حافظ إلى نادي كازانوفا وتعرف بليندا ودعاها ما صاحبها جوليان بورنز إلى مطعم يلدزلار في لندن، وتوطدت الصلة بين المطرب العربي والممثلة التلفزيونية البريطانية فأحبها وعاهدها على الود ووعدها بالتنقل الداءم بين لندن والقاهرة كلما سنحت له ظروفه الفنية بذلك.وحسبما ذكر التقرير فإن ليندا أدركت أن عبد الحليم حافظ كتب على جبينه "عازب"، لذلك وقعت في غرام ابن بلدها الفنان البريطاني بيتر سيلرز وتزوجته، وعندها انقطعت صلتها بحليم.