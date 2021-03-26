محمد عبدالعزيز يكتب: فن هجرناه أو نكاد.. المسرح

يحتفل المسرحيون فى أرجاء العالم بيوم المسرح العالمى، وهو اليوم الذى بدأ الاحتفال به منذ عام ١٩٦١، حيث درج المسرحيون منذ ذلك العام على تنظيم العديد من الأنشطة الخاصة بالمسرح فى هذه المناسبة، بأن يتم اختيار شخصية إبداعية مسرحية لكتابة كلمة خاصة بهذه المناسبة تُلقى فى اليوم ذاته، ويتم تعميمها على كل الهيئات المسرحية فى العالم.وعلى الرغم من أن كبار مؤرخى المسرح يؤكدون أن بداية المسرح العربى كانت فى بلاد الشام على يد مارون النقاش، أبوخليل القبانى، وإسكندر فرح، وتزامنت مع هذه البداية حركة مسرحية فى العراق، لكنها كانت دينية انطلقت من الأديرة على يد الرهبان الذين عادوا من الغرب متشبعين بهذا الفن. لكن البداية المتألقة لهذا الفن جاءت سريعًا من مصر، وإن كانت على يد عدد من رواد المسرح الشوام، وبغض النظر عن المستوى الفنى لمسرحيات تلك المرحلة المبكرة فى تاريخ الحركة المسرحية العربية، إلا أن هؤلاء الرواد الأوائل يحسب لهم أنهم كانوا أصحاب السبق فى هذا الفن الحديث نسبيًا، وجعلوا الذائقة العربية تتقبله بسهولة وبسرعة يشكرون عليهما. وعلى الرغم من قول بعض مؤرخى المسرح بأن مصر الفرعونية سبقت العالم كله بمعرفة هذا الفن، ورد آخرون بأن ما يظنه البعض مسرحًا عند الفراعنة ليس إلا طقوسًا دينية مارس بها المصرى القديم عبادة آلهته، ولم تكن فنًا مُخططًا أو عرضًا فنيًا مدروسًا، إلا أن الشعب المصرى صاحب الذائقة الفنية بطبعه لديه ميل فطرى لهذا الفن، ويتلقف منتجه أينما ووقتما عرض، ومع قدوم المسرحيين الشوام إلى مصر ونجاح عروضهم بدأ ينجذب إلى المسرح عدد من المصريين، وما لبث فن المسرح أن أصبح أداة من أدوات الوطنية المصرية التى تطالب بالاستقلال وتحث المصريين على العودة لأمجادهم القديمة، ومثل الثنائى المسرحى «جورج أبيض، وسلامة حجازى» ضربة البداية لمسرح مصرى له هوية وطنية، حتى وإن كانت النصوص المقدمة نصوصًا عالمية. وبعد سنوات من الحركة المسرحية، سيطر عليها هذا الثنائى وشاركهما آخرون أمثال منيرة المهدية وغيرها، ظهر على خشبة المسرح نجيب الريحانى «كشكش بيه»، ومعه بديع خيرى ليقدما عددًا من المسرحيات الممصرة، لتكون ذات طابع اجتماعى مصرى، ويظهر إلى جوارهما على الكسار الذى قدم لونًا مسرحيًا شعبويًا يميل إلى الكوميديا التى تقبلها الشعب المصرى لما يتمتع به هذا الشعب من حس كوميدى وميل فطرى للنكتة، ولا يمكن فى هذا السياق أن ننسى جهد «فنان الشعب» يوسف وهبى الذى وضع تقاليد مسرحية ما زالت تؤرخ باسمه حتى الآن، حيث أدخل أفكارًا لم تكن معروفة، مثل فكرة الموسيقى التصويرية قبل رفع الستار، واهتم بالديكورات والإضاءة كأهم أدوات العرض المسرحى، كما ترك تراثًا مسرحيًا بلغ نحو ٣٢٠ عملًا مسرحيًا.ويبقى فى أرشيف المسرح المصرى عدد غير قليل من النجوم الذين حملوا لواء المسرح وواصلوا سعى أسلافهم لتحقيق رسالة المسرح، وكعادة أى عمل يترك الحكم فيه للجمهور، فإن هناك ما حقق النجاح وهناك ما لم يحالفه التوفيق، وسيبقى تاريخ الحركة المسرحية مدينًا لجهود عمالقة قدموا فنًا مسرحيًا أخلصوا له، فليس من المنطقى أن نتجاهل عطاءات فؤاد المهندس أو عبدالمنعم مدبولى أو عادل إمام أو ثلاثى أضواء المسرح أو أمين الهنيدى أو غيرهم ممن قدموا أعمالًا لاقت قبول الناس واستحسانهم، وربما سر نجاح هؤلاء وأمثالهم هو الإخلاص للمسرح، رغم عملهم فى وسائل أخرى توصل إبداعهم للجمهور، لكن خشبة المسرح وكواليسه ظلت عشقهم الأول.وقد كان لمؤسسة التليفزيون المصرى دور كبير فى الحفاظ على نهضة المسرح المصرى لسنوات طويلة، وذلك حين أسس الفنان السيد بدير مسرح التليفزيون بدعم وتشجيع من وزير الإرشاد القومى محمد عبدالقادر حاتم، وكم صنع هذا المسرح من نجوم حافظوا، ليس فقط على الحركة المسرحية المصرية، لكنهم كانوا القوة الدافعة لغيرها من الفنون التمثيلية السينمائية والتليفزيونية والإذاعية، وربما جاءت نجومية الكثير من كبار فنانى الجيل الحالى، والذى سبقه، من خلال مسرح التليفزيون، ورغم ما يتعرض له مسرح أشرف عبدالباقى من نقد شديد جدًا- أتفق مع كثير منه- فإنه يحسب له الحفاظ على جماهيرية هذا الفن، والتأكيد على أن فن المسرح لا يزال فى وجدان الجمهور المصرى، ويبقى بالطبع مسرح محمد صبحى علامة مسجلة تحافظ على كلاسيكية المسرح وقواعده، وتنجح فى تحقيق النجاح الجماهيرى، الأمر الذى يؤكد أن للفن النظيف المحترم من يُقدره ويسعى خلفه.ولكن إلى متى يبقى نجاح واستمرار فن المسرح مرهونًا بجهود فردية، وليس جهدًا مؤسسيًا يستعيد به مسرح الدولة جمهوره، فمن حين لآخر ينتج مسرح الدولة عملًا راقيًا تتهافت عليه الجماهير ويحقق النجاح، ولا أشير هنا إلى أعمال مثل «أهلًا يا بكوات»، أو المسرحيات الشعرية للشاعر فاروق جويدة، أو «الملك لير» للرائع يحيى الفخرانى، فتلك مسرحيات توافرت فيها ولها كل عناصر العرض المسرحى التى تضمن لها النجاح والجماهيرية، ولكننى أعنى عملًا مثل «سيرة الحب» التى كتبها أيمن الحكيم وأخرجها عادل عبده وقام ببطولتها النجمان مجدى صبحى وإيهاب فهمى. فهى مسرحية نجحت جماهيريًا بصورة واسعة رغم قلة الإمكانات، مما يشى بتلهف الجمهور لهذا الفن الراقى، فيا أيها السادة أصحاب القرار فى هيئة المسرح تدركون أن للمسرح رسالة ودورًا ويتبنى قضايا مجتمعية، فلا تحرموا المجتمع من الأدوات التى تحقق له الوعى وعلى رأسها المسرح.