«القومي لحقوق الإنسان» ينعى شهداء حادث قطاري سوهاج

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق ببالغ من الحزن والأسى ضحايا حادث قطاري سوهاج والذي ادى الي وفاة عدد من الركاب وإصابة آخرين، مؤكدا على أهمية استمرار كافة الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية لإصلاح وتطوير وصيانة مرفق السكك الحديدية لتطبيق أعلى معايير السلامة من أجل الحفاظ علي أسمي حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.وشدد المجلس على سرعة محاسبة المتسببين في هذا الحادث الأليم، متقدما بخالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل لكافة المصابين.وشهدت محافظة سوهاج، جنوبي البلاد، ظهر الجمعة، حادث اصطدام قطارين أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.ووصل النائب العام على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين بسوهاج ومتابعة سير التحقيقات.ووصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى محافظة سوهاج لمتابعة حادث قطاري سوهاج.وتوجه «مدبولي» بصحبة وزيري الصحة والتعليم العالي على الفور إلى المستشفيات لزيارة مصابي الحادث.وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 114 مصابًا و32 وفاة حتى الآن.وأكدت «الصحة» توافر مخزون كاف من أكياس الدم بجميع المستشفيات في سوهاج و3 آلاف كيس دم مخزون استراتيجي إضافي.كما أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطاري سوهاج، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع التصادم لمباشرة إجراءات التحقيق.