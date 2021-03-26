«النيل» للأدوية تعتمد إعادة تشكيل مجلس الإدارة الثلاثاء

تناقش شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال الجمعية العامة، الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن عام 202102022.ومن المقرر أن تناقش الجمعية إقرار الخطة الاستثمارية لعام 202102022، وتشكيل مجلس الإدارة في ضوء أحكام القانون 185 لسنة 2020.كانت الموازنة التقديرية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل، أظهرت للعام المالي 2021-2022، استهداف فائض شامل الضريبة يبلغ 149.5 مليون جنيه، مقارنة بفائض شامل الضريبة مستهدف للعام المالي الجاري 153.7 مليون جنيه.وقدرت الموازنة الإيرادات خلال العام المالي المقبل، بنحو مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021.وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، صافي ربح بلغ 39.12 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 34.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 408.32 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 435.83 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.