نائبة: المرأة المعيلة حصلت على الدعم الاقتصادي بتوجيهات الرئيس

قالت النائبة إيمان الألفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توجيهات الرئيس فى الفترة الماضية وضعت المرأة المعيلة فى قائمة عالية جدا، لأن المراة المعيلة تواجه مسؤوليات كبيرة من تربية الأبناء وإنشاءهم فى كافة المجالات، فالمراة المعيلة شهدت طفرة كبيرة من الدعم الاقتصادى بفضل توجيهات الرئيس، فهناك 3 وزارات تدعم المرأة المعيلة.وأشارت إلى أن المرأة عندما تشعر أنها اقتصاديا فى أمان يساعدها فى النهوض بأبناءها والوطن، فهى من شعرت بمن يساندها توجهه اهتمامها لتربية الأبناء ونشأتهم بصورة سوية، مؤكدة أن هناك دعم كبير من الرئيس السيسي للمرأة المعيلة.جاء ذلك خلال كلمته بالصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "المرأة المصرية أيقونة الوطن"، وتدير الصالون ناريمان خالد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويتحدث في الصالون الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، واية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وايمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وايمان الالفي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشيماء عبد الإله.