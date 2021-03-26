سارة شريف تكتب: بيبى دائمًا

نتائج الانتخابات الإسرائيلية هى لكمة فى وجه إسرائيليين كثيرين من هؤلاء الذين اعتقدوا أنها ستكون نهاية بنيامين نتنياهو، كل مرة يعتقدون الاعتقاد ذاته، ويرسمون الخطط، ويدشنون حملات «إلّا بيبى» ويتحدثون بابتسامة ماكرة عن اليوم التالى لنتنياهو، ثم يعود ويظهر أمامهم «بيبى» بجلد جديد وابتسامة أكثر مكرًا منهم، كل مرة يَعِدوننا بأحداث جديدة ثم نكتشف أنه الفيلم نفسه.شىء واحد يحاولون نسيانه، هو العبقرية السياسية التى لا تكل ولا تمل لبنيامين نتنياهو، ببساطة لهذا السبب هو لا يزال هنا وما زلت أكتب عنه.لا يزال يتحرك ويناور ويخدع ويعمل كل شىء دون يأس، إذا ألقوا به من الباب سيعود من الشباك، هذه المرة ألقوه من الشباك فعاد من النفق.طالما كانت فى إسرائيل انقسامات، يمين ويسار، علمانيون ومتدينون، عرب ويهود، اليوم كل هذا تم إلقاؤه فى القمامة، الآن إسرائيل بين «مع بيبى» و«ضد بيبى». لقد كان فى إسرائيل زعماء آخرون لم يكن الإسرائيليون راضين عنهم. لكن لا أحد منهم انقسم الجمهور نحوه لمؤيد ومعارض مثلما ينقسمون الآن.تفوقه ينبع من فكرة أن لديه القدرة على أن يفعل كل شىء كى ينتصر، كل خصومه مجتمعين ليست لديهم هذه القدرة، أما هو فقد يفعل أى شىء.يقيم قصة غرام مع العرب ويسمى نفسه «أبو يائير»، يدير أحاديث مع منصور عباس، رئيس القائمة الموحدة العربية، الذى كان يومًا يسميه «فرع حماس فى إسرائيل» ويقنعه ليخرج من القائمة المشتركة، ولهذا السبب فقد العرب ٥ مقاعد «١٠ مقاعد الآن بعد ١٥ مقعدًا فى الانتخابات الماضية»، ثم يعلن أنه لن يشكل حكومة مع عباس.استطاع بمساعدة رئيس الموساد أن يلقح مواطنيه قبل كل العالم، من اليوم الأول لتفكك الحكومة وهو يعرف أنه سيبنى الانتخابات على حملة اللقاحات، كل ما فعله فى الأسابيع الأخيرة كان له عظيم الأثر فى إسرائيل، المقاهى والمطاعم فُتحت «بالضبط» فى الوقت المناسب، فلا يمكن للإسرائيليين الذين عادوا للحياة الطبيعة أن يتجاهلوا من أخرجهم من الإغلاق وأعطاهم اللقاح.ولكن فى الوقت نفسه، فعل أشياء مستفزة لكثير من الإسرائيليين، محامو نتنياهو تعهدوا فى المحكمة العليا فى مايو ٢٠٢٠ بأنه سيوقع على اتفاق تضارب مصالح، لكن بعد تشكيل الحكومة لم يفعل، فى بداية ٢٠٢٠ ألقى على هيئة الأمن القومى مهمة إدارة أزمة كورونا، لكن بعد أربعة أشهر تقريبًا، لجنة الكنيست قررت أن هيئة الأمن القومى لن تقوم بإدارة الأزمة، فى سبتمبر وقع نتنياهو اتفاقًا مع دولة الإمارات قبل مصادقة الكابينت والحكومة والكنيست عليه، ودون علم الخارجية الإسرائيلية، والوزراء، كما أعلن عن إرسال فائض تطعيمات كورونا إلى دول أجنبية دون معرفة الجهات المعنية.أما بالنسبة لأعدائه «جميعهم متحدون» ماذا فعلوا «إيجابًا أوسلبًا»؟ هم فقط دشنوا حملات بشعار «ضد بيبى»، حسنًا ثم ماذا إذن؟ هل اقترحوا طريقة مثلى لإدارة إسرائيل أفضل مما كان يفعل بيبى؟ هل لهم سياسة خارجية أفضل من بيبى؟ هل لهم تصور لخطط اقتصادية أفضل؟ هل لديهم خطط لحياة أفضل ومستقبل أكثر أمنًا وردًا على تهديدات بشكل ناجع أكثر؟ هل يملكون كاريزما الخطابات والقدرة على إثارة الجماهير مثله؟بحسب شركة «يفعات» للأبحاث الإعلامية، فإنه فى الشهر الأخير الذى سبق الانتخابات كان عدد لقاءات نتنياهو فى التليفزيون والراديو أكثر من ضعفى إطلالات خصومه الثلاثة «لابيد وساعر وبينيت» معًا، رغم أن أغلبية وسائل الإعلام ضد نتنياهو.من الصعب فى هذه اللحظة رؤية سيناريو رئيس حكومة غير نتنياهو، ورغم ذلك سيناريو حكومة نتنياهو لا يزال صعبًا، لكن حكومة دونه الآن مستحيلة.بالنسبة لمنافسيه فإن السياسة هى لعبة، أما هو فبالنسبة له السياسة احتراف، بالنسبة لهم المعركة الانتخابية جولة، بالنسبة له معركة مصير، الدعاية لهم وسيلة لكنها بالنسبة له أسلوب حياة، ولهذا ربما سيبقى نتنياهو معنا لوقت آخر.